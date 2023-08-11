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ТАСС

Virgin Galactic с коммерческим экипажем успешно завершила суборбитальный полет

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Суборбитальный космоплан Unity компании Virgin Galactic
Суборбитальный космоплан Unity компании Virgin Galactic.
Источник изображения: © Matt Hartman via AP

Космолет Unity приземлился в штате Нью-Мексико

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Космолет Unity компании Virgin Galactic успешно завершил суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико. Трансляция велась на сайте компании.

Ранее аппарат поднялся в воздух при помощи самолета-носителя Eve. На высоте около 15 км он отделился от носителя в 11:22 по времени Восточного побережья США (18:22 мск) и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты более 88 км. Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана на высоте более 100 км, где, по классификации Международной авиационной федерации, начинается космический полет.

Экипаж корабля на несколько минут оказался в состоянии невесомости, после чего Unity начал снижение. В 11:38 (18:38 мск) аппарат произвел посадку на взлетно-посадочной полосе космопорта Америка в штате Нью-Мексико. В общей сложности полет длился 16 минут.

В экипаж Unity вошли участник Олимпийских игр-1972 80-летний Джон Гудвин, а также уроженки Карибских островов Кейша Шахафф и ее дочь Анастейша Майерс, которые стали победителями розыгрыша, проведенного некоммерческой организацией Space for Humanity. Их сопровождала ведущая инструктор-астронавт Virgin Galactic Бет Мозес, управляли Unity два летчика-испытателя. Гудвин приобрел билет на космолет 18 лет назад, когда его стоимость составляла около $200 тыс. Сейчас стоимость билета оценивается в $450 тыс. В дальнейшем Virgin Galactic планирует осуществлять ежемесячные полеты своих аппаратов с коммерческими экипажами на борту.

Модель Unity была представлена в феврале 2017 года, ее первый пробный полет состоялся в сентябре того же года. После серии испытательных запусков в июле 2021 года суборбитальный полет на борту разработанного Virgin Galactic аппарата совершил основатель компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон. Вместе с ним в полете приняли участие три сотрудника компании и два летчика-испытателя.

В конце июня Virgin Galactic осуществила первый полет космолета с туристами на борту. Изначально он был запланирован на 2022 год, однако из-за "нехватки рабочей силы и кризиса в цепочках поставок" Virgin Galactic перенесла его на первый квартал 2023 года. После этого полет также был отложен из-за крупных финансовых убытков компании. 

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Страны
Мексика
США
Компании
Virgin Galactic
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