Войти
Военное обозрение

Первый за полвека: США начали постройку тяжелого ледокола Polar Sentinel

131
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Компания Bollinger Shipyards на мощностях в Паскагуле, штат Миссисипи, начала строительство судна USCGC Polar Sentinel, которое должно стать первым тяжелым ледоколом, произведенным в США за последние полвека.

В настоящее время береговая охрана страны располагает двумя действующими ледоколами – Polar Star и Healy. Polar Star, введенный в эксплуатацию в 1976 году, остается единственным пребывающим в строю тяжелым ледоколом. При этом он находится в строю значительно дольше проектного срока службы в 30 лет. Healy, введенный в эксплуатацию в 1999 году, относится к среднему классу ледоколов.

Реализуемая в настоящее время программа Polar Security Cutter направлена на укрепление возможностей США в полярных регионах, в том числе в военной сфере.

Как сообщается на сайте подрядчика, Polar Sentinel будет иметь водоизмещение 22900 тонн. Он будет приводиться в движение дизель-генераторами Caterpillar и двигательными установками ABB Azipod. Время пребывания в море составит до 90 дней.

На нем с комфортом разместятся 186 человек. Вооружение будет представлено двумя 30-мм автоматическими пушками и пулеметами Browning M2. На борту разместится вертолетная площадка с ангаром, что позволит выполнять различные миссии в области безопасности, исследований и спасательных мероприятий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Bollinger Shipyards
Caterpillar
Похожие новости
12.01.2023
На Украине могут появиться еще и американские колесные танки M1128 Stryker
12.11.2021
Грядущие битвы кораблей-роботов
17.08.2021
Береговая охрана США приняла на вооружение 44-й катер класса "Сентинел"
23.11.2020
Турция утратила доступ к западным двигателям
15.02.2019
Битва за Азовское море: Киев отправляет "Кентавров"
20.05.2009
Лин в авиа-космической отрасли. Зарубежный опыт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:46
  • 54102
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 00:01
  • 0
Казино WRCFT+ ТОП в рейтинге онлайн на реальные деньги в августе 2023 года (Список прибыльных online casino)
  • 10.08 21:43
  • 6
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 10.08 20:21
  • 1
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 10.08 17:11
  • 204
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 10.08 16:22
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и музей ДВКР ФСБ России приготовили насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 10.08 16:14
  • 3
Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском
  • 10.08 15:53
  • 21
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 10.08 14:34
  • 10
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 10.08 13:45
  • 1
Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков
  • 10.08 12:50
  • 1
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 10.08 10:52
  • 1
Скоро Запад избавится от Украины. Ее жизненный цикл завершается
  • 10.08 09:18
  • 0
Ликвидация очередной польской угольной шахты – преступление против госимущества
  • 10.08 08:56
  • 2
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.08 06:30
  • 3
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP