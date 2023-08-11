Первый за полвека: США начали постройку тяжелого ледокола Polar Sentinel

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Компания Bollinger Shipyards на мощностях в Паскагуле, штат Миссисипи, начала строительство судна USCGC Polar Sentinel, которое должно стать первым тяжелым ледоколом, произведенным в США за последние полвека.

В настоящее время береговая охрана страны располагает двумя действующими ледоколами – Polar Star и Healy. Polar Star, введенный в эксплуатацию в 1976 году, остается единственным пребывающим в строю тяжелым ледоколом. При этом он находится в строю значительно дольше проектного срока службы в 30 лет. Healy, введенный в эксплуатацию в 1999 году, относится к среднему классу ледоколов.

Реализуемая в настоящее время программа Polar Security Cutter направлена на укрепление возможностей США в полярных регионах, в том числе в военной сфере.

Как сообщается на сайте подрядчика, Polar Sentinel будет иметь водоизмещение 22900 тонн. Он будет приводиться в движение дизель-генераторами Caterpillar и двигательными установками ABB Azipod. Время пребывания в море составит до 90 дней.

На нем с комфортом разместятся 186 человек. Вооружение будет представлено двумя 30-мм автоматическими пушками и пулеметами Browning M2. На борту разместится вертолетная площадка с ангаром, что позволит выполнять различные миссии в области безопасности, исследований и спасательных мероприятий.