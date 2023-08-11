Войти
ЦАМТО

Эстония направит Украине 150 ед. стрелкового оружия и боеприпасы

132
0
0
Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 10 августа. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине 150 ед. ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 10 августа пресс-служба эстонского военного ведомства.

"Мы снова нашли возможность помочь Украине. На этот раз Киеву будут отправлены 150 ед. ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему. Сторонники Украины должны ускорить оказание военной помощи, а также улучшить возможности собственной оборонной промышленности", – приводит слова Х.Певкура пресс-служба.

Минобороны не уточняет, какое именно оружие будет поставлено Украине.

По данным Минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн. евро, что составляет более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Продукция
Javelin ПТРК
Похожие новости
21.04.2022
В Пентагоне рассказали о поставках боевых самолетов на Украину
24.01.2022
Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе
11.05.2021
Страх перед Россией ввергает Эстонию в большие расходы
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
27.07.2020
«Джавелины» подкинули и Эстонии
26.12.2017
Дорогая игрушка для бедной армии
25.09.2017
Воюем на свои. Как Запад помогает украинской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:46
  • 54102
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 00:01
  • 0
Казино WRCFT+ ТОП в рейтинге онлайн на реальные деньги в августе 2023 года (Список прибыльных online casino)
  • 10.08 21:43
  • 6
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 10.08 20:21
  • 1
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 10.08 17:11
  • 204
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 10.08 16:22
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и музей ДВКР ФСБ России приготовили насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 10.08 16:14
  • 3
Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском
  • 10.08 15:53
  • 21
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 10.08 14:34
  • 10
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 10.08 13:45
  • 1
Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков
  • 10.08 12:50
  • 1
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 10.08 10:52
  • 1
Скоро Запад избавится от Украины. Ее жизненный цикл завершается
  • 10.08 09:18
  • 0
Ликвидация очередной польской угольной шахты – преступление против госимущества
  • 10.08 08:56
  • 2
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.08 06:30
  • 3
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP