Эстония направит Украине 150 ед. стрелкового оружия и боеприпасы

ЦАМТО, 10 августа. Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине 150 ед. ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 10 августа пресс-служба эстонского военного ведомства.

"Мы снова нашли возможность помочь Украине. На этот раз Киеву будут отправлены 150 ед. ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему. Сторонники Украины должны ускорить оказание военной помощи, а также улучшить возможности собственной оборонной промышленности", – приводит слова Х.Певкура пресс-служба.

Минобороны не уточняет, какое именно оружие будет поставлено Украине.

По данным Минобороны, Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти 400 млн. евро, что составляет более 1% ВВП страны. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.