Войти
Lenta.ru

Названа особенность новой лунной миссии России

136
0
0
Луна-25
Луна-25.
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Полет российской станции «Луна-25» с посадкой на Южном полюсе Луны технически достаточно сложен, это связано, в частности, с особенностями траектории перелета. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев.

«Официальной задачей является восстановление технологий, знаний и умений, которые были в 60-х годах прошлого века, когда мы садились на Луну. То, что мы умели тогда, сейчас уже забылось. Цель полета — осуществить мягкую посадку. Помимо этого, станция несет несколько научных приборов для изучения грунта», — рассказал Моисеев.

Особенностью полета, по его словам, является то, что станция должна будет сесть на Южном полюсе Луны, хотя раньше приземлялись в средних широтах. Специалист объяснил, что это достаточно непросто с технической точки зрения.

«Во-первых, достаточно сложная траектория самого перелета. Учитываются и гравитационные поля Луны и Земли. Все должно быть очень рассчитано. Достаточно сложен и сам процесс посадки. Не так давно неудачные попытки предпринимали Индия, Израиль, — напомнил Моисеев. — Успешно Луну осваивает Китай. Он спокойно сажает свои луноходы даже на обратную сторону спутника, что особенно непросто».

Первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» полетит к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа, время пуска ракеты назначено на 2.10 по московском времени. Предыдущая отечественная станция была отправлена в 1976 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Китай
Россия
Проекты
Луна
Похожие новости
27.05.2021
Newsweek (США): Россия создает армию роботов, а Китай помогает ей с искусственным интеллектом
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
25.05.2020
NASA разработало правила по освоению Луны - страны смогут устанавливать там свои границы
11.12.2019
Роскосмос равнодушно смотрит в спину китайским достижениям
09.10.2019
Союз покорителей Марса
25.02.2019
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту индонезийский спутник связи, израильский луноход и спутник ВВС США
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:46
  • 54102
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 00:01
  • 0
Казино WRCFT+ ТОП в рейтинге онлайн на реальные деньги в августе 2023 года (Список прибыльных online casino)
  • 10.08 21:43
  • 6
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 10.08 20:21
  • 1
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 10.08 17:11
  • 204
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 10.08 16:22
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и музей ДВКР ФСБ России приготовили насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 10.08 16:14
  • 3
Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском
  • 10.08 15:53
  • 21
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 10.08 14:34
  • 10
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 10.08 13:45
  • 1
Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков
  • 10.08 12:50
  • 1
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 10.08 10:52
  • 1
Скоро Запад избавится от Украины. Ее жизненный цикл завершается
  • 10.08 09:18
  • 0
Ликвидация очередной польской угольной шахты – преступление против госимущества
  • 10.08 08:56
  • 2
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.08 06:30
  • 3
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP