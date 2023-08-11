Войти
ЦАМТО

МНО Румынии аннулировало закупку многоцелевых корветов "Говинд-2500"

133
0
0
Govind
Проект нового французского многоцелевого корабля "Говинд" для охраны морской экономической зоны OPV (offshore patrol vessel).

ЦАМТО, 10 августа. Согласно информации, опубликованной ресурсом Defense Romania, власти Румынии аннулировали результаты тендера на поставку ВМС страны четырех многоцелевых корветов, победителем которого была выбрана французская Naval Group.

Решение было принято после того, как предложивший проект корвета "Говинд-2500" победитель торгов не смог в установленные сроки подписать рамочное соглашение на поставку кораблей. Трое участников тендера были проинформированы об отмене его результатов 8 августа. До этого Министерство национальной обороны пыталось согласовать позиции французской Naval Group и румынской Santierul Naval Constanta по контракту, стоимость которого оценивалась в 1,2 млрд. евро.

Как сообщал ЦАМТО, планы покупки новых многоцелевых корветов для ВМС Румынии реализуются с 2016 года. В октябре 2018 года Министерство национальной обороны получило три представленных совместно с румынскими компаниями-партнерами предложения на поставку четырех новых корветов УРО и модернизацию двух состоящих на вооружении фрегатов "Тип-22" от компаний Damen, Fincantieri и Naval Group.

Корабли планировалось построить в Румынии в течение семи лет на основе передачи технологий. При этом строительство первого корвета предполагалось завершить через три года после подписания контракта.

В июле 2019 года уполномоченные органы Румынии объявили о выборе французской Naval Group и выступающей ее партнером Santierul Naval Constanta (SNC), предложивших корвет класса "Говинд-2500", победителем конкурса. Тем не менее, контракт на постройку четырех кораблей не был подписан из-за финансовых разногласий между французской группой и Santierul Naval Constanta.

В течение продолжительного времени МНО Румынии шло навстречу подрядчику, неоднократно продлевая крайний срок подписания контракта, но прогресс в переговорах так и не был достигнут.

В итоге в июне министр национальной обороны Румынии Анхель Тильвар направил французской компании предупреждение, согласно которому, МНО намеревалось начать переговоры с занявшей второе место Damen, если контракт не будет подписан в течение ближайшего времени. Тем не менее, за отведенное время стороны так и не достигли соглашения, что вынудило МНО Румынии аннулировать результаты тендера 7 августа. Заключить контракт с предлагавшей корветы класса "Сигма 10514" Damen было невозможно, поскольку для этого требовалось изменить сумму закупки.

Какими будут дальнейшие шаги МНО Румынии пока неизвестно, однако в июне сообщалось о намерении Румынии присоединиться к программе разработки многоцелевого европейского патрульного корвета EPC (European Patrol Corvette) в рамках европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Компании
Damen Shipyards
Fincantieri
SNC
Проекты
SIGMA 10514
Похожие новости
09.02.2022
Франция подготовила контракт на поставку корветов "Говинд" для ВМС Румынии
02.11.2020
Румыния подтвердила готовность закупить корветы класса "Говинд"
05.07.2019
Минобороны Румынии намерено приобрести корветы класса "Говинд"
16.01.2019
Минобороны Румынии приостановило тендер по закупке четырех корветов УРО
23.10.2018
ВМС Румынии выбирает корвет
18.10.2018
Минобороны Румынии получило предложения по поставке новых корветов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:46
  • 54102
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 00:01
  • 0
Казино WRCFT+ ТОП в рейтинге онлайн на реальные деньги в августе 2023 года (Список прибыльных online casino)
  • 10.08 21:43
  • 6
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 10.08 20:21
  • 1
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 10.08 17:11
  • 204
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 10.08 16:22
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и музей ДВКР ФСБ России приготовили насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 10.08 16:14
  • 3
Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском
  • 10.08 15:53
  • 21
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 10.08 14:34
  • 10
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 10.08 13:45
  • 1
Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков
  • 10.08 12:50
  • 1
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 10.08 10:52
  • 1
Скоро Запад избавится от Украины. Ее жизненный цикл завершается
  • 10.08 09:18
  • 0
Ликвидация очередной польской угольной шахты – преступление против госимущества
  • 10.08 08:56
  • 2
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.08 06:30
  • 3
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP