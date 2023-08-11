МНО Румынии аннулировало закупку многоцелевых корветов "Говинд-2500"

ЦАМТО, 10 августа. Согласно информации, опубликованной ресурсом Defense Romania, власти Румынии аннулировали результаты тендера на поставку ВМС страны четырех многоцелевых корветов, победителем которого была выбрана французская Naval Group.

Решение было принято после того, как предложивший проект корвета "Говинд-2500" победитель торгов не смог в установленные сроки подписать рамочное соглашение на поставку кораблей. Трое участников тендера были проинформированы об отмене его результатов 8 августа. До этого Министерство национальной обороны пыталось согласовать позиции французской Naval Group и румынской Santierul Naval Constanta по контракту, стоимость которого оценивалась в 1,2 млрд. евро.

Как сообщал ЦАМТО, планы покупки новых многоцелевых корветов для ВМС Румынии реализуются с 2016 года. В октябре 2018 года Министерство национальной обороны получило три представленных совместно с румынскими компаниями-партнерами предложения на поставку четырех новых корветов УРО и модернизацию двух состоящих на вооружении фрегатов "Тип-22" от компаний Damen, Fincantieri и Naval Group.

Корабли планировалось построить в Румынии в течение семи лет на основе передачи технологий. При этом строительство первого корвета предполагалось завершить через три года после подписания контракта.

В июле 2019 года уполномоченные органы Румынии объявили о выборе французской Naval Group и выступающей ее партнером Santierul Naval Constanta (SNC), предложивших корвет класса "Говинд-2500", победителем конкурса. Тем не менее, контракт на постройку четырех кораблей не был подписан из-за финансовых разногласий между французской группой и Santierul Naval Constanta.

В течение продолжительного времени МНО Румынии шло навстречу подрядчику, неоднократно продлевая крайний срок подписания контракта, но прогресс в переговорах так и не был достигнут.

В итоге в июне министр национальной обороны Румынии Анхель Тильвар направил французской компании предупреждение, согласно которому, МНО намеревалось начать переговоры с занявшей второе место Damen, если контракт не будет подписан в течение ближайшего времени. Тем не менее, за отведенное время стороны так и не достигли соглашения, что вынудило МНО Румынии аннулировать результаты тендера 7 августа. Заключить контракт с предлагавшей корветы класса "Сигма 10514" Damen было невозможно, поскольку для этого требовалось изменить сумму закупки.

Какими будут дальнейшие шаги МНО Румынии пока неизвестно, однако в июне сообщалось о намерении Румынии присоединиться к программе разработки многоцелевого европейского патрульного корвета EPC (European Patrol Corvette) в рамках европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).