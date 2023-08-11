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Известия.ru

В бундестаге заявили о риске втягивания ФРГ в конфликт с РФ из-за ракет Taurus

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Депутат бундестага Дагделен: поставка Киеву ракет Taurus может втянуть ФРГ в конфликт с РФ

Передача Киеву немецких дальнобойных ракет Taurus может привести к эскалации и втянуть Берлин в прямой конфликт с Москвой. На это указала депутат парламента ФРГ от Левой партии Севим Дагделен 10 августа.

«Поставка Украине немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 км, которые могут поражать российские города далеко за пределами границы, привела бы к еще большей эскалации и серьезно подтолкнула бы Германию к прямому противостоянию с Россией», — говорится в заявлении депутата, опубликованном на ее странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По ее словам, со стороны представителей правительственной коалиции верить в то, что Киев «сможет себя контролировать» и не наносить этим оружием удары по целям в России, «просто-напросто наивно».

«Тем более Украина уже осуществляет удары по российской территории, о чем говорят недавние атаки беспилотников на Москву», — отметила политик.

Дагделен призвала канцлера Германии Олафа Шольца «не поддаваться давлению» со стороны Киева и представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Депутат подчеркнула, что Берлин должен наконец «отказаться от попыток бойкотировать достижение дипломатического решения» по кризису на Украине.

Днем ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что правительство ФРГ с большой долей вероятности одобрит поставки Украине ракет Taurus. При этом посольство Германии в России сообщило «Известиям», что окончательного решения по этому вопросу в настоящее время нет.

6 августа поставить ракеты Taurus Киеву призвал депутат парламента ФРГ от СДПГ Андреас Шварц. Он стал первым, кто в рядах партии Шольца высказался за это.

Глава минобороны Германии, в свою очередь, 3 августа высказался против передачи этих ракет Украине. По его словам, к этому моменту ФРГ является не единственным государством, которое отказывается передавать это вооружение Украине. Писториус подчеркнул, что США также не поставляют Киеву эти снаряды. Против передачи кассетных боеприпасов и немецких ракет Taurus высказался в тот же день и депутат от правящей СДПГ Ральф Штегнер.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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