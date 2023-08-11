Войти
ТАСС

Украина проинформировала военное руководство США о ситуации в зоне боевых действий

137
0
0
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: Фото: Global Look Press

По данным пресс-службы украинского президента, американскую сторону также ознакомили с потребностями ВСУ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников и представители командования вооруженных сил проинформировали военное руководство США о ситуации в зоне боевых действий. Как сообщила пресс-служба президента Украины, американскую сторону на переговорах представляли помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

"[Главнокомандующий Вооруженными силами Украины] Валерий Залужный и командующие оперативно-стратегическими группировками войск ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте", - говорится в распространенном сообщении. По данным пресс-службы, американскую сторону также ознакомили с потребностями украинской армии.

В совещание в формате видеоконференции также принимали участие замглавы офиса президента Украины Роман Машовец, командующие группировками войск "Хортица", "Восток" и "Таврия", начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий Нацгвардии Александр Пивненко, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

После начала специальной военной операции Запад нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. В частности, 7 июля президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс проинформировал, что Киев уже получил их от Вашингтона. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Росгвардия
Похожие новости
13.06.2022
В ЛНР показали захваченное у ВСУ вооружение НАТО
30.03.2022
Украинские снайперы применяли запрещенные экспансивные пули в Донбассе
24.11.2021
Трехсторонний сигнал Пекину
19.10.2018
Омрачённая "перемога": американские F-15 разгромили украинские Су-27 на учениях
25.12.2017
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
08.08.2016
От магнитофона к миномету. Как завод Маяк создает оружие
12.03.2015
Пентагон: решения о поставках оружия Украине и подготовке ее нацгвардии еще не приняты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:46
  • 54102
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 00:01
  • 0
Казино WRCFT+ ТОП в рейтинге онлайн на реальные деньги в августе 2023 года (Список прибыльных online casino)
  • 10.08 21:43
  • 6
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 10.08 20:21
  • 1
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 10.08 17:11
  • 204
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 10.08 16:22
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и музей ДВКР ФСБ России приготовили насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 10.08 16:14
  • 3
Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском
  • 10.08 15:53
  • 21
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 10.08 14:34
  • 10
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 10.08 13:45
  • 1
Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков
  • 10.08 12:50
  • 1
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 10.08 10:52
  • 1
Скоро Запад избавится от Украины. Ее жизненный цикл завершается
  • 10.08 09:18
  • 0
Ликвидация очередной польской угольной шахты – преступление против госимущества
  • 10.08 08:56
  • 2
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.08 06:30
  • 3
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP