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Военное обозрение

ВСУ благодаря специальным комплектам переоборудуют автоматы Калашникова в вариант булл-пап

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Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях выложены кадры, на которых запечатлен солдат ВСУ с булл-папом, полученным путем переоборудования автомата АК-74 благодаря использованию специального комплекта BS-4 от компании Black Storm. При этом аналогичную процедуру можно проделать с более старой версией АК-47.

Как указывается в западной прессе, автоматическое оружие в конфигурации Bullpup имеет меньшую длину ствола за счет размещения ударно-спускового механизма и магазина за рукояткой, освобождая пространство спереди. Это дает солдатам лучшую маневренность в стесненных условиях, таких как траншеи, здания или другие ограниченные локации.

Одной из особенностей комплекта BS-4 является возможность модернизировать классическое оружие без изменения его фундаментальной конструкции.

АК-47 и АК-74 – это легендарные представители огнестрельного оружия, известные своей надежностью, но этот комплект повышает их характеристики, внося значительные улучшения

- говорится в прессе.

Среди усовершенствований можно отметить возможность перезаряжать оружие левой или правой рукой благодаря инновационной конструкции казенной части, легкодоступный рычаг предохранителя и кнопка сброса магазина.

Однако системы Bullpup имеют ряд недостатков. Например, при отказе оружия из-за его близости к голове, шее и туловищу стрелка возрастают риски получения вреда здоровью. Для левшей существует риск попадания стреляных гильз прямо им в лицо. Затруднено переключение режима ведения огня на ходу.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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