"Рособоронэкспорт" покажет на "Армии-2023" эшелонированную систему противодействия дронам

Форум пройдет с 14 по 20 августа в центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит на форуме "Армия-2023" эшелонированную систему противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) различного класса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Средства разведки, РЭБ и комплексы ПВО представляются в составе эшелонированной системы борьбы с БПЛА, обеспечивающей поражение беспилотников различных классов", - сказали в компании.

Там отметили, что физически дроны уничтожаются ЗРК "Викинг", ЗРК типа "Тор", ЗРПК типа "Панцирь" и ПЗРК "Верба", "Игла-С". Системы навигации и управления беспилотников подавляют средства РЭБ, в том числе представленные на "Армии-2023" комплексы РБ-504П-Э, "Аргумент-2" и "Аргумент-3".

В компании информировали, что в сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами на форуме "Армии-2023" покажут унифицированные модули радиопомех "Поле-21Э" и автоматизированную станцию помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.