Украина получит "Леопарды" из частного арсенала, но есть нюанс

Десятки "Леопардов 1", раньше стоявших на вооружении бельгийской армии, все-таки выкупили из частного арсенала для передачи на Украину, сообщает WP. Однако неясно, сколько машин окажутся пригодными к службе, поскольку техника находится в плачевном состоянии.

Брюссель — Десятки танков "Леопард 1" немецкого производства могут быть отремонтированы и отправлены на Украину после того, как неназванный покупатель приобрел их у частного бельгийского дилера.

"Я рад, что они, наконец, поучаствуют в борьбе за свободу", — написал в сообщении в LinkedIn дилер Фредди Верслёйс (Freddy Versluys), исполнительный директор оборонной компании OIP Land Systems. К сообщению он приложил фотографию, на которой изображены ряды танков в ангаре и бутылка водки марки "Украинская свобода".

Верслёйс купил эту технику много лет назад, когда бельгийская армия избавилась от нее по программе сокращения расходов. Ранее в этом году, когда союзники обсуждали поставку танков на Украину, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что правительство попыталось выкупить "Леопарды", но ему предложили "неразумную" цену.

Верслёйс не раскрыл ни уплаченную сумму, ни другие подробности сделки, но оспорил сообщения о том, что он якобы требовал по 500 тысяч евро за машину, хотя в свое время купил их по 15 тысяч. "Одно то, что они покидают нашу компанию, доказывает, что мы запросили справедливую рыночную цену, и кто-то их взял с превеликой радостью", — написал он в LinkedIn.

Похоже, сделка положила конец неловкой ситуации и конфузу на государственном уровне. Ранее она привела к неприятным для Бельгии вопросам, почему так много танков оказалось в частных руках, и почему союзники по НАТО не смогли доставить их в Киев раньше.

Когда именно танки, нуждающиеся в капитальном ремонте, поступят на Украину, и сколько из них в итоге окажутся пригодными для службы, до сих пор неясно.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall заявила в среду, что поставит Украине порядка 30 танков "Леопард 1", купленных у бельгийской компании. При этом немецкая газета Handelsblatt сообщила, что многие "Леопарды" находятся в таком плачевном состоянии, что годятся разве что на запчасти. Правительство Германии о сделке не распространялось.

60-летний Верслёйс руководит фирмой OIP Land Systems, которая специализируется на покупке и ремонте старой военной техники, в том числе колесной и гусеничной, для перепродажи или разбора на запчасти.

Ранее в этом году он угодил в газетные заголовки из-за фотографий на фоне десятков подержанных танков, которые он выставил на продажу в момент, когда западные союзники пытались найти оружие в поддержку Украины.

В интервью The Guardian Верслёйс сказал, что у него, "наверное, крупнейший частный арсенал танков в Европе": 50 "Леопардов", 38 немецких "Гепардов", 112 австрийских легких танков SK-105, а также 100 итальянских бронетранспортеров VCC2 и 70 M113.

Россия и Украина изо всех сил стараются пополнить запасы оружия, боеприпасов и техники, поскольку конфликт длится уже почти полтора года, а решающего прорыва ни одной из сторон не видно. <…>

Авторы статьи: Беатрис Риос (Beatriz Ríos), Кейт Брэди (Kate Brady)