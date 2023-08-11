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Известия.ru

Военный эксперт назвал причину неудачной подготовки ВСУ западными инструкторами

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence

Литовкин: инструкторы НАТО не знают, как противостоять российским военным

Западные инструкторы не могут должным образом подготовить боевиков Вооруженных сил Украины к противостоянию России, так как ранее не сталкивались с такой сильной армией. Об этом 10 августа «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.


«Украина действует по натовским шаблонам, а у НАТО никогда не было умения преодолевать глубоко эшелонированную систему обороны. Ни НАТО, ни США никогда не воевали с равными себе по силе государствами и равными себе по силе армиями. Вот они впервые с этим столкнулись, поэтому проиграли», — сказал он.

8 августа портал Open Democracy со ссылкой на украинских солдат написал, что тренировки в странах НАТО оставляют украинские войска «неподготовленными», так как западные инструкторы не понимают, с каким противником приходится сражаться.

6 августа «РИА Новости» со ссылкой на документы датского посольства в Киеве сообщило, что военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании ездили на базу «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) для подготовки боевиков. На Украине также находились инструкторы британской программы OP ORBITAL, которые должны были подготовить украинских военных из числа мобилизационного резерва.

В июле командующий группировкой войск «Центр», генерал-лейтенант Андрей Мордвичев рассказал, как инструкторы из стран НАТО действуют в рядах ВСУ в качестве членов заградительных отрядов. Российские войска регулярно фиксируют речь наемников в радиоэфире, про них также рассказывают пленные солдаты ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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