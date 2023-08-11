На форуме "Армия" представят Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения

Там же покажут артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor, сообщили в "Рособоронэкспорте"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Производители представят на форуме "Армия-2023" истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor. Об этом сообщили журналистам в "Рособоронэкспорте".

"На "Армии" производители покажут новинки российского ОПК: бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", истребители Су-57 и Су-35 с новейшими управляемыми средствами поражения, артиллерийские боеприпасы и снайперский комплекс Raptor", - сказали в компании.