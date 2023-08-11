Военный эксперт рассказал об опасности применения кассетных боеприпасов

Военный эксперт Перенджиев: кассетные боеприпасы — это оружие против мирных жителей

Кассетные боеприпасы, которые США направили Украине, являются оружием против мирных граждан. Об этом 10 августа «Известиям» заявил военный эксперт Александр Перенджиев.

По его словам, кассетные боеприпасы опасны тем, что накрывают большие площади, а не наносят точечные удары по военным объектам. Также такой вид оружия имеет поражающее действие уже после произведения взрыва.

«По сути, кассетные боеприпасы — это оружие против мирных жителей. Люди могут на отдельных частях этих кассетных бомб подрываться, они называются кассетные, потому что распадаются кассеты, накрывают отдельные части территорий. Это бомбы с последствиями, от них сложно спрятаться в укрытии. А если даже люди прячутся, например в подвалах, то всё равно при выходе на поверхность они могут подорваться. Так что это, конечно, очень опасные бомбы. Безусловно, они поэтому и запрещены», — сказал он.

Также Перенджиев отметил, что США передали Украине запрещенные боеприпасы, потому что другие виды вооружений против российской армии не работают.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Украина направила в администрацию США отчет о применении кассетных боеприпасов. Источник рассказал, что в отчете содержалась информация о количестве использованных снарядов, а также о числе пораженных целей. Конкретных цифр чиновник не указал.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу назвал решение США включить в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы военным преступлением. Он также напомнил, что этот тип снарядов запрещен международной конвенцией.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Киеву 7 июля. Президент страны Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

13 июля передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон. Совет Федерации обратился к парламентам мира и международным организациям с просьбой осудить США из-за поставок Украине кассетных боеприпасов.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.