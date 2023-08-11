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ЦАМТО

"Калашников": НИИ Стали испытал противоосколочное одеяло гранатами

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Броневые материалы
Новые броневые материалы и защитные структуры на их основе, выполненные НИИ Стали.
Источник изображения: ОАО «НИИ Стали»

ЦАМТО, 10 августа. НИИ Стали испытал противоосколочное одеяло "Эгида" гранатами Ф-1 и РГН на полигоне ЦНИИточмаш.

Серийный образец одеяла был проверен на стойкость к подрыву гранат с расстояния 3 и 5 м. Напомним, что начальная скорость разлета осколков достигает 700 м/с и выше.

Одеяло достойно показало себя, задержав более 85% попавших в него осколков. Осколки, пробившие одеяло, также не представляют угрозу жизни, поскольку утратили свою поражающую способность и их летальность стала минимальной.

Одеяло прошло испытание и на противопульную стойкость – оно было обстреляно из пистолета Стечкина с расстояния 5 м. Пробитий не зафиксировано.

Противоосколочное одеяло "Эгида" от АО "НИИ стали" производится серийно и находит все больший спрос как среди крупных компаний, так и среди частных покупателей. "Эгида" – идеальное решение в ситуации, когда необходимо быстро и надежно защитить себя и своих близких, укрыть технику и оборудование.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Стечкин
Компании
НИИ Стали
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