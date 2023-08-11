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Известия.ru

Военный эксперт оценил планы повысить дальность стрельбы САУ «Мальва»

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Источник изображения: Фото: wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation

Матвийчук: дальность стрельбы САУ «Мальва» нужно повысить на 10 км

Дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» нужно повысить приблизительно на 10 км. Об этом 10 августа «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.


Ранее в этот день первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сказал, что дальность стрельбы САУ «Мальва» будет повышена, чтобы противостоять западным орудиям.

«Некоторые западные образцы, например американская самоходная установка M109 «Паладин», ведут стрельбу обычным снарядом приблизительно на 30 км, а активно-реактивным снарядом — приблизительно на 40–45 км. Это значит, что мы должны повысить дальность для контрбатарейной борьбы приблизительно на 10 км для всех наших образцов вооружения. Тогда беспрепятственно, без входа в зону огневого поражения, сможем поражать противника в артиллерийской дуэли», — сказал Матвийчук.

В конце июля Матвийчук отмечал, что артиллерийский комплекс «Мальва» является образцом передового вооружения. По его словам, это очень перспективное современное оружие, которое должно увеличить огневую мощь российской армии. Оно может сопрягаться со всеми видами управляемого оружия.

Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.

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Страны
США
Продукция
M109
Компании
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
Ядерный щит
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