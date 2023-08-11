Конфликт на Украине серьезно ослабил Запад и ударил по его авторитету

Переговоры в саудовской Джидде не имеют никакого веса, заявил в интервью Nové slovo политолог Оскар Крейчи. Там не было России. С "формулой мира" Зеленского многие оказались не согласны. Страны отказываются от концепции Запада, по авторитету которого конфликт на Украине нанес сильнейший удар.

Интервью с профессором политологом Оскаром Крейчи (Oskar Krejčí)

Nové slovo: В саудовской Джидде закончились переговоры дипломатов и правительственных советников из четырех десятков стран, целью которых было договориться о базовых принципах завершения вооруженного конфликта на Украине. По крайней мере, так написали чешские СМИ. Примечательно, что заранее было объявлено, что заключительного заявления, по всей видимости, не будет, поскольку встреча посвящена "обмену мнениями и точками зрения". Уже есть какие-то заявления?

Оскар Крейчи: Вообще заключительные заявления публикуются после такого рода "пробных" конференций редко. Вспомните предыдущую июньскую встречу такого типа в датском Копенгагене. Однако есть еще и другая проблема: какой вес может иметь заявление о переговорах по миру на Украине без России? По сути, таким образом Запад попытался привлечь государства глобального Юга на свою сторону, что выглядит безнадежно.

То, что в основу подобной конференции было положено предложение украинского президента из десяти пунктов, уже само по себе представляет проблему. Ведь такие государства, как Китай или Бразилия, а также Саудовская Аравия, выступившая в качестве принимающей стороны, не согласились даже на первый пункт "формулы мира" Владимира Зеленского, которая начиналась с требования вывести российские войска на границы до 1991 года. Вместо этого они внесли собственные предложения. Кажется, при таком подходе достигнуть мира можно только в случае серьезных успехов на фронте, или если Запад придет к выводу, что от Зеленского нужно избавиться.

Скажем прямо, что, по мнению некоторых стратегов, нормально, когда Украина истекает кровью ради интересов Запада, но совершенно неприемлемо, чтобы Запад истекал кровью ради Украины. Поэтому на последнем саммите Североатлантический альянс отклонил требования Киева назвать условия и сроки принятия Украины в НАТО.

— Важной темой должны были стать десять пунктов, сформулированных Владимиром Зеленским для достижения мира. Вывод российских войск в этом плане играет принципиальную роль. Следующий саммит украинский президент запланировал на осень. Как вы это прокомментируете?

— Лично мне импонирует любое предложение о прекращении вооруженного конфликта, однако я вынужден сказать, что миру не стоит останавливаться на нереальных предложениях. Нельзя добиться переговоров о мире, ставя в качестве условия встречи то, что должно стать ее результатом. От формулы мира Владимира Зеленского отдает капитуляцией России. Для настоящего поиска мирного решения требуется готовность к диалогу от обеих сторон, и тогда не будет категоричных требований в духе "Россия должна отказаться от занятых ею территорий". В этой связи китайское предложение по прекращению огня и началу переговоров без условий кажется мне куда более реальным, хотя сейчас ситуация далека от реализации такого плана.

— В конце лета состоится ежегодный саммит БРИКС. Некоторые государства добиваются вступления. Скольким из них может улыбнуться удача, и какие геополитические обстоятельства следует принять во внимание? В этом году государства "Большой семерки" уже "отправили" из Японии ясное послание Востоку.

— Вооруженный конфликт на Украине скажется и на этом саммите. Москва уже заявила, что президент России не поедет на саммит. Но и без того эта встреча будет очень значимой, ведь на нее съедутся руководители государств, чей общий ВВП показывает большую экономическую динамику, чем объединение западных государств известное как "Большая семерка". Кроме того, статус кандидата на вступление в это экономическое объединение получили Иран, Аргентина и Алжир. Еще более тридцати государств выразили желание стать членами БРИКС, в том числе это две страны-члена Североатлантического альянса: Турция и Греция. Но расширение, судя по всему, замедлится.

Однако нельзя забывать, что есть еще и Шанхайская организация сотрудничества, призванная решать вопросы безопасности. Сейчас в нее входят четыре ядерные державы: Китай, Россия, Индия, Пакистан. Среди других членов: Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Иран. В качестве партнеров по диалогу с ШОС выступают девять государств: Египет, Саудовская Аравия и опять-таки Турция из НАТО, а также Армения и Азербайджан. Я перечисляю их потому, что переход к многополярному миру происходит, несмотря на попытки Запада сохранить свою доминирующую роль. Кстати, посмотрите на последние события в Африке, где повсюду видна тенденция разорвать ассиметричные связи с бывшими колониальными метрополиями.

Послание "Большой семерки" из Японии, о котором вы говорите, переоценивается западной пропагандой. Заключительное коммюнике содержало стандартные фразы, что касается Украины, а также Индо-Тихоокеанского региона. Предположения о том, что в Японии откроется штаб Североатлантического альянса, саммит альянса в Вильнюсе не подтвердил.

— Как думаете, президент Франции Эммануэль Макрон все-таки приедет на саммит БРИКС?

— Мне это кажется маловероятным. Тогда нарушилась бы идея БРИКС. Но главное, какой в этом смысл, кроме самопрезентации Макрона? Конечно, возможен компромисс: Эммануэль Макрон приедет в Южно-Африканскую Республику во время проведения саммита БРИКС, но не как официальный гость объединения.

— Германия должна была стать вторым крупнейшим "спонсором" Киева после Соединенных Штатов Америки. Но пока Германия все еще не поставила Украине обещанные вооружения и боеприпасы на 2,4 миллиарда евро. Издание "Вельт" даже установило, что в последние два месяца Германия Украине вообще ничего не отправляла. Как вы это объясните?

— В Германии с самого начала боев на Украине были люди, которые считали вооруженный конфликт трагедией и при этом не видели в Москве единственного виновника происходящего. Похоже, что огромное сообщество влиятельных немецких бизнесменов понимает необходимость коммерческих контактов с Россией и видит все риски мирового раскола, который нам грозит. Не забывайте, что, согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Российской Федерации в этом году вырастет на 0,7%, а у Германии упадет на 0,1%.

Есть еще и проблема эффективности при поставках оружия. В западных СМИ заметно, как волнами накатывает интерес к разным видам вооружений. То к танкам, то к самолетам, то к крылатым ракетам или кассетным боеприпасам, которые якобы переломят ситуацию на фронте в пользу Киева. Нет, не переломят. Российская армия превосходит ВСУ по численности, а также располагает достаточным количеством танков, орудий, ракет и дронов. У российских вооруженных сил — преимущество в воздухе, и они способны поражать цели в ближнем и глубоком тылу. Кроме того, у России есть работающая экономика и социальная система. Остается только снова повторить, что Россия может проиграть в этом столкновении только по собственной вине, если ее руководство совершит ошибку. Кажется, внутри командного состава российской армии царит весьма серьезное напряжение, и причина заключается, по всей видимости, в споре вокруг стратегии: нужно ли российским вооруженным силам нападать или остаться в обороне, которую они несколько месяцев готовили? Киев оказался в невыгодном положении, так как ему нужно любой ценой наступать, чтобы выполнить свои обещания и желания западных союзников. Но страшной ценой.

— Вы давно следите за событиями, и (…) поэтому я бы хотел узнать, как вы оцениваете изменения в отношениях между Востоком и Западом? Насколько глубоко мы зашли в фазу формирования прочных коалиций и оппозиций?

— Изменения уже происходят, но волнообразно, приливами и отливами, и у них множество аспектов. Сегодня все мы переживаем за происходящее на Украине, но когда вооруженный конфликт закончится, найдется масса людей, кто постарается забыть об этом ужасе. Как это уже было с войной в Афганистане. Кто сегодня вспомнит хаос и страх во время пандемии COVID-19? Что не меняется, так это факт, что некоторые страны отказываются от концепции Запада, согласно которой мир должен жить по правилам, продиктованным гегемоном. Они хотят дальнейшего развития международного права, чтобы в его формировании и наполнении они участвовали на равноправных условиях.

Также неоспорим тот факт, что вооруженные конфликты, такие как в Афганистане, Ираке или на Украине, Запад ослабляют и, в том числе, наносят удар по его репутации и авторитету. При этом, несмотря на самые разные санкции и угрозу, растет экономика Китая, а за ним следуют Индия и Бразилия… Огромное влияние на изменения в мире оказывают внутренние изменения в экономических и социальных отношениях в самих США. Я говорю и об астрономическом внешнем долге, подрывающем доверие к доллару, и о жутком расколе в обществе на приверженцев нетолерантного либерализма и консервативного популизма.