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РИА Новости

Новейшие САО "Флокс" поступят в войска в ближайшие месяцы

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Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С40 "Флокс"
Самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С40 "Флокс".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ /

Артяков: новейшие 120-миллиметровые САО "Флокс" поступят в армию в ближайшие месяцы

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Серийные образцы новейших самоходных артиллерийских орудий (САО) калибра 120-мм "Флокс" поступят в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Что касается "Флокса" и "Дрока" - они находятся на финальной стадии испытаний. Серийные образцы "Флоксов" начнут поступать Вооруженным силам РФ в ближайшие месяцы", - отметил Артяков.

САО "Флокс" монтируется на колесной базе – автомобилях "Урал-4320" - и имеют высокую мобильность.

Как уточнил Артяков, первая экспериментальная партия самоходных минометов 2С41 "Дрок" уже отправлена в войска. Комплекс создан на базе бронеавтомобиля "Тайфун" и позволяет вести огонь, не покидая машину.

Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.

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Страны
Россия
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Персоны
Артяков Владимир
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