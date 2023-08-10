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Квартиры vs Виллы в Алании: какой тип жилья предпочитают российские покупатели?

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Турция, страна с богатой историей и живописными пейзажами, становится всё более привлекательной для иностранных покупателей, ищущих идеальное место для жизни или инвестиций. В последние годы особый интерес вызывает Алания — жемчужина Средиземноморья. При этом перед многими встаёт вопрос: что выбрать — уютную квартиру или роскошную виллу?

Продажа вилл в Турции набирает обороты, и многие обращаются за помощью к профессионалам. Ведь именно квалифицированные сотрудники риелторских компаний готовы предложить вам широкий выбор предложений под четкие требования по местоположению, площади, стадии готовности и цене. Кроме того, менеджеры помогут провести сделку в рамках турецкого законодательства и сопроводят на всех этапах купли-продажи.

Агентство недвижимости в Алании NewTime Investment — один из надёжных партнёров, готовых помочь вам сделать правильный выбор. Это лицензированная компания, которая гарантирует безопасность и юридическую чистоту сделки, а также предложит услуги по послепродажному обслуживанию и управлению купленными апартаментами.

Основные различия между квартирами и виллами

При выборе между квартирой и виллой важно понимать, что каждый тип жилья имеет свои преимущества и особенности. Рассмотрим ключевые различия:

Пространство и конфиденциальность:

  • Квартиры. Обычно расположены в многоквартирных домах или комплексах, что может ограничивать личное пространство. Однако проживание в ЖК предоставляет дополнительные удобства, такие как безопасность и доступ к общим зонам.

  • Виллы. Предлагают больше пространства и конфиденциальности. Владельцы виллы имеют собственный участок, сад и бассейн. При этом вам не будут мешать соседи.

Расположение и окружение:

  • Квартиры. Чаще всего находятся в городских или пригородных районах, ближе к основной инфраструктуре, такой как магазины, школы и транспортные узлы.

  • Виллы. Могут быть расположены в более уединенных местах, предоставляя живописные виды и близость к природе.

Стоимость и содержание:

  • Квартиры. Обычно менее дорогие в покупке и содержании. Коммунальные платежи могут быть ниже, но владельцам необходимо оплачивать айдат за обслуживание общих зон. Если в комплексе 20 квартир и ежемесячные расходы на обслуживание составляют 1 000 евро, каждый собственник апартаментов вносит по 50 евро.

  • Виллы. Изначальная стоимость может быть выше, а также потребуются дополнительные расходы на уход за участком, садом или бассейном. Если оплата садовнику составляет 200 евро в месяц, эту сумму оплачивает только владелец виллы.

Стиль жизни:

  • Квартиры подходят для тех, кто предпочитает городской ритм жизни, близость к культурным и социальным объектам.

  • Виллы идеальны для людей, которые ищут спокойствие, уединение и близость к природе.

Какую недвижимость покупают россияне в Турции?

Большинство российских покупателей, ищущих жилье для отдыха или долгосрочного проживания, предпочитают квартиры. Этот выбор обусловлен более доступной стоимостью, а также низкими коммунальными платежами.

При этом они рассматривают варианты, подходящие под оформление икамета. В данном случае рассматриваются открытые и закрытые для ВНЖ районы Турции, и если говорить об Алании, популярный ранее район Махмутлар утратил свою популярность среди граждан РФ после того, как попал в список закрытых районов. А вот Тосмур, Оба, Джикджилли и другие аланийские окрестности стали более привлекательными для нерезидентов.

Наблюдается особый интерес к элитной недвижимости, которая подходит для участия в инвестиционной программе Turkey Citizenship by Investment. По ее условиям, иностранцы могут получить гражданство Турции при покупке недвижимости стоимостью от 400 000 долларов всего за полгода.

Выбор между квартирой и виллой в Турции — это не просто решение о покупке недвижимости, это выбор образа жизни, окружения и будущих впечатлений. Каждый объект недвижимости на побережье Средиземного моря имеет свою уникальную атмосферу и особенности.

Для того чтобы ваш выбор был максимально осознанным и вы получили именно то, что искали, важно довериться профессионалам. Агентство недвижимости NewTime Investment — ваш надежный партнер в этом вопросе. Наши специалисты помогут вам найти идеальные апартаменты, которые станут вашим уютным уголком на берегу живописного Средиземного моря.

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Страны
Россия
Турция
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