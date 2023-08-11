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Военное обозрение

По итогам применения ВСУ: Италия модернизирует гаубицы FH70

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Источник изображения: topwar.ru

Активное применение ВСУ западных вооружений позволяет выявлять отдельные недочеты в боевых системах и вносить в них соответствующие усовершенствования. Так, Минобороны войск Италии планирует модернизировать часть своего парка буксируемых 155-мм гаубиц FH70, которыми насыщались боевые порядки войск киевского режима после начала СВО.

Процедуру усовершенствования, которая обойдется свыше 20 млн евро, пройдут по итогам боевого применения 54 экземпляра артсистемы. Модернизация затронет два ключевых аспекта FH70: мобильность и точность стрельбы.

Установка нового двигателя мощностью 40 кВт позволит FH70 развивать скорость более 15 км/ч. Гаубицы также получат вспомогательную силовую установку, которая даст возможность быстро активировать всю артсистему и кратковременно перемещаться, например, меняя огневую позицию, без необходимости запуска основного двигателя.

Для повышения кучности стрельбы планируется установка автономной системы навигации, контроля и управления пушкой LINAPS и оборудования, используемого для измерения начальной скорости снарядов.

FH70 – это буксируемая самодвижущаяся гаубица, разработанная совместно Британией, Германией и Италией. Данная артсистема была принята на вооружение в 1976 году. Ее основными операторами являются Италия, Саудовская Аравия, Марокко и Украина.

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Страны
Германия
Италия
Марокко
Саудовская Аравия
Украина
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