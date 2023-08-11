Замглавы "Ростеха" Артяков заявил о планах существенно нарастить темпы производства Су-57

ЦАМТО, 10 августа. "Ростех" в 2023 году планирует существенно нарастить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии МВТФ "Армия-2023".

"Мы полностью выполняем обязательства перед Министерством обороны. Сейчас самолет проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ. В этом году наша кооперация во главе с ОАК планирует существенно нарастить темпы выпуска этих самолетов в соответствии с госконтрактом", – сказал В.Артяков. Он добавил, что одновременно платформа Су-57 эволюционирует. "Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти", – отметил первый замглавы "Ростеха".

В.Артяков подчеркнул, что поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны РФ.

"Сейчас проходят летные испытания самолеты с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем – над этим работают ОДК и ОАК", – сказал В.Артяков. Он добавил, что Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. "Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", – сказал первый замглавы "Ростеха".

Как напоминает агентство, контракт на поставку 76 истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы РФ в рамках Государственной программы вооружения до 2027 года был подписан между ОАК и Минобороны на "Армии-2019". Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителя, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76 ед.