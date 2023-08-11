Предприятие Роскосмоса покажет на форуме "Армия" макет сверхлегкой ракеты

Легкая ракета «Ангара-1.2» в апреле вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте».

Помимо этого прототипа Центр Хруничева покажет на форуме макеты ракет "Ангара-1.2", "Ангара-А3", "Ангара-А5", "Протон-М" и "Рокот-М", разгонных блоков "Бриз-М" и КВТК

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева покажет макет сверхлегкой ракеты-носителя на форуме "Армия-2023", сообщили в Роскосмосе.

"Центр Хруничева покажет макет ракеты сверхлегкого класса на форуме "Армия-2023". <…> На форуме будет демонстрироваться один из возможных обликов ракеты сверхлегкого класса (две ступени на компонентах топлива керосин и жидкий кислород, без применения разгонного блока, длительность выведения полезной нагрузки на орбиту - до двух часов, масса полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту - до 600 кг), ее окончательная конфигурация еще не определена", - говорится в сообщении госкорпорации.

Там уточнили, что предпосылкой для создания такой ракеты является перспективное направление по развертыванию многоспутниковых систем на базе малых космических аппаратов.

Также Центр Хруничева покажет на форуме макеты ракет "Ангара-1.2", "Ангара-А3", "Ангара-А5" и ее модификаций для Восточного, "Протон-М" и "Рокот-М", разгонных блоков "Бриз-М" и КВТК.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. В рамках научно-деловой программы форума пройдет более 300 мероприятий по вопросам развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер.