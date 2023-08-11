В зоне СВО опробовали бронежилеты, защищающие от снайперских пуль НАТО

Артяков: в зоне СВО опробовали бронежилеты "Оберег", останавливающие снайперские пули НАТО

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Российские военные в зоне проведения специальной военной операции опробовали первую партию новых бронежилетов "Оберег", останавливающих снайперские пули НАТО калибра 8,6 мм, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".

По его словам, госкорпорация хотела создать бронежилет, который защищал бы здоровье и жизни военнослужащих на качественно новом уровне, при этом оставаясь легким и удобным, так как бойцу ничто не должно мешать во время выполнения задачи.

"И у нас получилось. Вес "Оберега" - всего около 11,7 кг. Новинку испытывали не только стандартными для класса Бр-5 пулями 7,62х54мм, но и пулями более мощного калибра - 8,6 мм (.338 Lapua Magnum – ред.). Керамическая плита выдержала такое попадание. Мы также провели отстрелы американских и китайских одноклассников. Тесты показали, что зарубежные жилеты против такой проверки бессильны и сдаются", - рассказал Артяков.

Он уточнил, что "военнослужащие на передовой уже получили опытную партию наших бронежилетов и остались довольны".

Первый замглавы "Ростеха" добавил, что госкорпорация продолжает совершенствовать "Оберег". В модифицированной версии бронежилет легче еще почти на 2 кг, при этом защищает бойца так же надежно.

"Оберег" производства тульской компании "Октава" будет представлен на "Армии". Также "Ростех" представит новые дымовые гранаты РДГ-У от ЦНИИточмаша для личной защиты бойцов от высокоточного оружия.

Форум "Армия" пройдет в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.