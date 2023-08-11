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Интерфакс-АВН

Китайская ракета Ceres-1 вывела на орбиту семь спутников

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Китайская частная ракета Ceres-1
Китайская частная ракета Ceres-1.
Источник изображения: Ourspace / Weibo

Пекин. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Ceres-1 ("Церера-1") частной китайской аэрокосмической компании Galactic Energy успешно вывела на орбиту семь спутников для различных целей, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая (CCTV).

Запуск был осуществлён в 12:03 по Пекинскому времени (07:03 мск) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

На орбиту были запущены семь аппаратов, в том числе спутник дистанционного зондирования Земли "Сигуан-1".

Этот запуск стал седьмым успешным запуском подряд для компании, что является рекордом для частных аэрокосмических предприятий Китая. Всего, по данным компании, в текущем году планируется осуществить 8-10 запусков ракеты этой серии.

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Страны
Китай
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