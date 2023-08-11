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РИА Новости

"Ростех" поставит Су-57 с новыми двигателями по действующему контракту

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

Артяков: Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Поставки истребителей Су-57 с двигателями второго этапа начнутся в рамках действующего контракта с Минобороны РФ, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Сейчас проходят летные испытания самолеты с двигателем второго этапа. Уже в рамках действующего серийного контракта планируется поставка Су-57 с новым двигателем - над этим работают ОДК и ОАК", - сказал Артяков. Он добавил, что Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. "Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолету пятого поколения", - сказал первый замглавы "Ростеха".

Контракт на поставку 76 истребителей Су-57 в Воздушно-космические силы РФ в рамках Государственной программы вооружения до 2027 года был подписан между ОАК и Минобороны на "Армии-2019". Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.

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