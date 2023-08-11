"Ростех" планирует существенно нарастить темпы производства Су-57

Замглавы "Ростеха" Артяков заявил о планах существенно нарастить темпы производства Су-57

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. "Ростех" в 2023 году планирует существенно нарастить темпы производства истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Мы полностью выполняем обязательства перед министерством обороны. Сейчас самолет проходит опытную эксплуатацию в ВКС РФ. В этом году наша кооперация во главе с ОАК планирует существенно нарастить темпы выпуска этих самолетов в соответствии с госконтрактом", - сказал Артяков. Он добавил, что одновременно платформа Су-57 эволюционирует. "Наращиваются ее боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть ее эффективность продолжает расти", - отметил первый замглавы "Ростеха".

Как сообщалось ранее, серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. К концу 2024 года ВКС должны получить 22 истребителей, к 2028 году их число в войсках будет доведено до 76.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.