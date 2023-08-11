Новая гаубица "Мальва" поступит в войска в ближайшие месяцы, заявил Артяков

Артяков: колесная152-миллиметровая гаубица "Мальва" пойдет в войска в ближайшие месяцы

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Новейшая российская колесная 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мальва" начнет поступать в войска в ближайшие месяцы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Мальва" уже прошла госиспытания. Сейчас развернуто ее серийное производство. Первые образцы будут поставлены в войска уже в ближайшие месяцы", - сказал Артяков.

Он отметил, что отличительными особенностями этой гаубицы является высокая мобильность за счет колесного шасси. В САУ заложен автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Предусмотрен режим одновременного огневого налета - то есть несколько выпущенных друг за другом снарядов придут к цели одновременно.

Самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости - официальное информационное агентство выставки.