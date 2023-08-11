Российские ЗРПК "Тунгуска-М1" демонстрируют высокую эффективность в борьбе с БЛА ВСУ

ЦАМТО, 10 августа. Расчеты ЗРПК "Тунгуска-М1" ЗВО продолжают прикрывать наземные войска и уничтожать средства воздушного нападения ВСУ. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, в ходе специальной военной операции данные боевые машины эффективно показали себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Российские зенитчики регулярно сбивают различные типы украинских беспилотников.

Для обеспечения надежной противовоздушной обороны расчеты ЗРПК "Тунгуска-М1" Западной группировки войск несут круглосуточное боевое дежурство.