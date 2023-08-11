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ЦАМТО

Российские ЗРПК "Тунгуска-М1" демонстрируют высокую эффективность в борьбе с БЛА ВСУ

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Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1"
Зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска-М1".
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

ЦАМТО, 10 августа. Расчеты ЗРПК "Тунгуска-М1" ЗВО продолжают прикрывать наземные войска и уничтожать средства воздушного нападения ВСУ. Видеоролик представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, в ходе специальной военной операции данные боевые машины эффективно показали себя в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Российские зенитчики регулярно сбивают различные типы украинских беспилотников.

Для обеспечения надежной противовоздушной обороны расчеты ЗРПК "Тунгуска-М1" Западной группировки войск несут круглосуточное боевое дежурство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Тунгуска
Проекты
БПЛА
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