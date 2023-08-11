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Военное обозрение

«Работали на нужды российской армии»: Британия ввела санкции против турецких компаний

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Источник изображения: topwar.ru

Британия приняла крупнейший за последнее время пакет санкций против целого ряда физических и юридических лиц за их «работу на нужды российской армии».

Решения о санкциях распространяются на 25 хозяйствующих субъектов с юрисдикцией в Иране, Турции, Белоруссии, Словакии, Швейцарии и ОАЭ. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что основной целью данных мер является ограничение доступа России к иностранной военной технике.

Как сообщается в издании SavunmaSanayiST, санкции затронули две турецкие компании за их участие в экспорте в РФ микроэлектроники, необходимой для ведения боевых действий на Украине. Как утверждается, Azu International была учреждена в марте 2022 года как оптовый продавец ИТ-продуктов и через неделю после своего основания начала поставлять в Россию компьютерные комплектующие, которые она экспортировала из США. Turkik Unioin была также создана после начала СВО и использовалась в аналогичных целях.

Санкции были введены против базирующейся в Дубае компании Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC (за роль в поставках БПЛА и компонентов для них в РФ), гражданина Словакии Ашота Мкртычева (за якобы участие в попытке заключения военной сделки между КНДР и Россией) и прочих субъектов.

О реакции официальной Анкары на эти санкции пока не сообщается.

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Белоруссия
Иран
КНДР
ОАЭ
Россия
Словакия
США
Турция
Украина
Швейцария
Проекты
БПЛА
ИТ
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