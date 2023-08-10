Под знаменем труда

Отечественный ВПК остро нуждается в рабочем персонале, среди прочего - во фрезеровщиках и станочниках.

Расширяется профиль рабочих специальностей, как Протей, меняется экономика, требуется найти больше квалифицированных рабочих, инженеров, технологов.

По некоторым оценкам нехватка около полумиллиона человек, из которых 100 000 это управленцы и ИТР. Речь не о рынке в целом, где история стабильно непростая, и подбор персонала превратился в проблему государственной важности, мы говорим о безопасности и обороноспособности страны.

Жесточайший кадровый голод терзает не только оборонную промышленность, но именно здесь ощущается, как нигде, ввиду разгорающихся аппетитов СВО. Производства давно уже вернули к станкам пенсионеров, категории менее обучаемой, не всегда готовой к автоматизации процессов, слабо умеющую ладить с более юными руководителями. Со стажерами сложности другого порядка., тут и вопросы к устаревшим методикам обучения, которые не компенсирует опытность, и очевидные недостатки молодого поколения, не приученного к обязательности, соблюдению ТБ. Кроме того, за первые 2 года практики у начинающих рабочих хватает брака и невысокие заработки, что для персонала сейчас критично, не способствует его удержанию.

Чтобы найти рабочих, нужно предварительно продать им вакансию. Представители всех возрастов чутко реагируют на упаковку, иными словами – гарантированную зарплату. Зарплатные ожидания устремляются вслед за инфляцией вверх, к этому плохо подготовлены начальники и госструктуры, это опасная тенденция: все хотят сохранить прежний уровень жизни при скачущих галопом ценах в магазинах, а руководство компаний упирается в объяснимый предел, что касается увеличения фонда заработных плат, ведь необходимо инвестировать в бизнес.

Государство в очередной раз обратило внимание на мигрантов, но кадры из ближнего зарубежья не столь охотно едут к нам по понятным причинам экономико-политического свойства. Есть проекты по перераспределению трудовых ресурсов, однако при ярко выраженном отсутствии переизбытка работников в большинстве сфер, как это сделать?

На фоне общей проблематики базовое образование только адаптируется под потребности предприятий. Хотя вместе с зп медленно поднимается престиж рабочих, но учебный план не учитывает зарубежные новшества. Учащиеся проходят обкатку боем на заводах, далеких от опыта передовых иностранных. Имеется позитивный тренд построения сети колледжей, связанных непосредственно не только с оборонкой, но и с военными.

Оборонщики ждут и IT-специалистов. Любое современное вооружение, всякое оборудование буквально напичканы электроникой, изготовлены с использованием продвинутых технологий. Создание конкурентных образцов оружия не только в крепких руках рабочих, но и айтишников. Отрасль пострадала из-за перемещения изначально не привязанных к рабочему месту и локации программистов и разработчиков заграницу.

Совсем не обязательно идти трудиться на фабрику, хотя популярность рабочих профессий растет с повышением их оплаты, когда можно прилично заработать курьером или продавцом в маркет-плейсе.

Кандидаты теряются в серой зоне свободного частного и мелкого предпринимательства, почти не зависят от работы и работодателя.

Готовность к диалогу со стороны нанимателей помогает быстрее найти рабочих, которых не интересует нематериальная часть найма, возможные премии, доплата за переработки и т.п., а только прописанный в договоре доход.

Хорошо, хотя проблемно действуют инициативы стимулирования подбора в приоритетные направления. Отсрочка от мобилизации, с которой в регионах ситуация часто неоднозначна. Если военкомат требует строго определенное количество мобилизованных, бронь не так безотказна, как хотелось бы. Этот бонус позволяет переманивать рабочих, поднаторевших в выпуске гражданской продукции.

Эффективный подбор рабочих в текущих условиях и неразрешимых пока противоречиях стал задачей первостатейной, стратегической.