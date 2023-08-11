"Нацелились на Мариуполь". Что происходит в зоне СВО

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление длится уже больше двух месяцев. Несмотря на локальные успехи, оборону так и не прорвали. Вместе с тем Вооруженные силы России наступают на другом участке фронта. О ситуации на линии соприкосновения — в материале РИА Новости.

Рывок к морю

Активные бои продолжаются по всей линии соприкосновения. ВСУ не оставляют попыток преодолеть минные поля и выйти к первой линии обороны на Запорожском направлении.

Под Работино и Пятихатками им это не удалось, но на Времьевском выступе они продвинулись.

Украинские военные на дороге в районе Угледара Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Понеся большие потери, ВСУ заняли село Старомайорское. Но удержать его трудно — там практически не осталось целых домов, где можно укрыться от артиллерийского огня и дронов. Российские подразделения покинули населенный пункт и круглосуточно ровняют его руины с землей.

Однако украинский генштаб не намерен отступать. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Киев перебрасывает на это направление резервы.

Российские военнослужащие Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В двух километрах за речкой Мокрые Ялы пытаются взять под контроль село Урожайное. Здесь основной узел обороны российской армии на Времьевском выступе. Если его захватят, откроется путь южнее на Старомлиновку. А оттуда дорога на восток до Волновахи посредине стратегически важной 100-километровой трассы Донецк — Мариуполь.

"В ВСУ полагают, что им удалось нащупать бреши в нашей обороне, — рассказывает офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — Мы ожидаем, что тут усилят давление. Для Киева главная цель — перерезать сухопутный мост из Крыма в большую Россию и выйти к Азовскому морю. На Запорожском направлении не получается, поэтому хотят совершить рывок к Мариуполю. Этот удар наверняка поддержит группировка, засевшая в Угледаре".

Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледар Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Офицер подчеркнул, что реалии на местах иные. Ощутимая часть резервов для контрнаступления уже задействована, а пригодного для продвижения плацдарма у ВСУ по-прежнему нет.

К тому же от Старомлиновки до Волновахи почти 60 километров по прямой. И вряд ли украинцам позволят пройти такое расстояние беспрепятственно.

Без перемен

На самом западном участке линии боевого соприкосновения в Херсонской области — без изменений. Киев пытается занять острова на Днепре, чтобы сократить время переброски подразделений на левый берег. Никаких результатов не добились, так как акватория просматривается беспилотниками.

Антоновский мост Источник изображения: © AP Photo / Bernat Armangue

В частности, в конце прошлой недели группировка "Днепр" отбила вылазку диверсионно-разведывательной группы спецназа на острове Буряковый с помощью корабельных РСЗО МС-227, смонтированных на тягачах МТЛБ.

Под Донецком российская армия понемногу окружает Авдеевку, где не прекращаются позиционные бои с периодическими взаимными атаками у Водяного, Первомайского и Северного, а также у Невельского. К северу — столкновения у Красногоровки.

Российские силы закрепляются на новых позициях в районе населенного пункта Каменка, откуда недавно вытеснили ВСУ. Впрочем, оперативного окружения Авдеевки пока нет. И уже который месяц не удается занять Марьинку, где фронт замер.

В районе Артемовска ВСУ давят на Дубово — Васильевку, Берховку, Клещеевку, Андреевку и Курдюмовку. По информации очевидцев, украинская артиллерия вовсю применяет кассетные боеприпасы. Севернее Артемовска выдвинулись к Соледару, но их отбили.

Буферная зона

На большей части линии боевого соприкосновения российские подразделения находятся в обороне. Но кое-где наступают.

Атакуют на широком фронте от Кременной до границы с Белгородской областью. На Краснолиманском направлении продвинулись к населенному пункту Торское. Вышли к окраинам Купянска и взяли под контроль важную для логистики железнодорожную станцию Молчаново.

Военнослужащий ВС России в зоне специальной военной операции Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Полностью освободили Новоселовское — это открывает возможность наступления на Купянск не только с севера и северо-востока, но и с востока и юго-востока. Контроль над поселком снимает угрозу с Куземовки и резко ухудшает положение ВСУ на Сватовском направлении. Согласно данным Минобороны, войска преодолели три километра в глубину обороны и 11 километров по фронту.

По оценкам украинского Генштаба, главная задача Москвы на Краснолиманском и Купянском направлениях — выйти к Оскольскому водохранилищу. Восточный берег — идеальный оборонительный рубеж. Если его занять, армия создаст буферную зону между подконтрольной Киеву частью Харьковской области и ЛНР.

Западнее Оскольского водохранилища — Изюм. От этого города прямая дорога на славянско-краматорскую агломерацию. Именно в Краматорске располагается штаб украинской группировки "Восток".

Активные действия на западе ЛНР и в Харьковской области вынуждают Киев перебрасывать сюда войска с других участков фронта — прежде всего запорожского и артемовского. Это тормозит и без того не очень стремительное украинское наступление, которому в начале лета отводили два-три месяца.