Танки Leopard 1 и БТР Rosomak: вооружение нового соединения ВСУ

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Недавно сформированное соединение ВСУ – 44-я механизированная бригада – получает на вооружение польские колесные БТР Rosomak и танки Leopard 1A5, состоявшие на вооружении Дании. Как сообщается в западной прессе, недавно начались их поставки на Украину; в этом году киевский режим должен получить около 80-100 экземпляров данного ОБТ.

Leopard 1A5DK были выкуплены Данией, Нидерландами и Германией у компании FFG, которая ранее приобрела их у датской армии. Кроме них и Rosomak 44-я бригада оснащается переданными Словенией колесными БТР Valuk 6x6, а также БМП-1. Новое соединение проходило (и возможно, проходит) обучение и боевое слаживание на территории Польши.

В отличие от остальных танков стандарта 1А5, датские машины имеют оригинальную башню, которая была усилена дополнительной броней. Основное вооружение осталось неизменным и представлено нарезной пушкой L7A3 кал. 105/52 мм и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3. С 1993 года в ВС Дании эксплуатировалось 230 Leopard 1A5DK, пока они не были выведены из эксплуатации и полностью заменены танками Leopard 2A5DK в 2005 году.

Valuk – словенский БТР, разработанный австрийской компанией на базе бронемашины Pandura I. Valuk производились на местных мощностях по лицензии. Их основным вооружением могут быть крупнокалиберный пулемет или автоматический гранатомет кал. 40 мм. В разведывательном варианте машина оснащена башней с автоматической пушкой M242 Bushmaster кал. 25 мм в сочетании с универсальным пулеметом кал. 7,62 мм. Существует также возможность оснащения башни ПТРК TOW. Броня обеспечивает экипажу защиту в передней полусфере от 12.7-мм боеприпасов и за ее пределами от 7,62-мм пуль.