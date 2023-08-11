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ТАСС

Снайперы полиции Дели будут использовать винтовки Драгунова для охраны гостей саммита G20

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СВД
Снайперская винтовка Драгунова СВД Калибр — 7,62 мм, длина — 1220 мм, вес — 4,3 кг, магазин — 10 патронов, практическая скорострельность — до 20 выстрелов в минуту.
Источник изображения: Концерн "Калашников"

Им потребуется от 70 до 100 экземпляров этого оружия

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 августа. /ТАСС/. Полиция региона Дели планирует вооружить снайперов винтовками Драгунова для обеспечения безопасности на предстоящем в сентябре саммите "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщила газета The Times of India.

По ее данным, столичные полицейские намерены взять их в аренду у армии Индии или других национальных вооруженных формирований, поскольку им потребуется лишь 70-100 винтовок на короткий промежуток времени.

Всего к саммиту подготовят 250 снайперов, в том числе впервые не менее 19 снайперов-женщин. Они будут дежурить у отелей, где разместятся делегации, а также в местах, где пройдут официальные мероприятия. Им будут помогать порядка 50 сотрудников, которым поручат вести постоянное наблюдение с использованием специальной техники и уведомлять снайперов о подозрительных лицах.

Как пояснили в полиции, их выбор пал на винтовки Драгунова, поскольку они легки в обращении и уходе, а также из-за их "простоты и надежности". "Снайперы могут подстраивать их, оборудовать различным системами обнаружения цели как для дневного времени, так и для ночного в зависимости от задач и боевой обстановки", - пояснил представитель полиции.

Как напоминает издание, армия Индии является одним из крупнейших эксплуатантов винтовок Драгунова. На вооружении находятся около 7 тыс. единиц этого стрелкового оружия. Ранее ВС республики хотели заменить их на другие модели, но теперь вместо этого планируется модернизация имеющихся винтовок. 

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Страны
Индия
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