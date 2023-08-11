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РИА Новости

В Ростехе рассказали о перспективном авиакомплексе

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Логотип компании "Ростех"
Логотип компании "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Ростех: создание перспективного авиакомплекса дальней авиации идет по графику

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") продолжает работы по созданию Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) в соответствии с графиком, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Работы по проекту ПАК ДА выполняются в установленном утвержденным план-графиком режиме", - сказал Артяков.

Новый бомбардировщик разрабатывается компанией "Туполев". Ранее сообщалось, что его могут принять на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

Самолет разрабатывается с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Как сообщал в апреле 2021 года РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, Минобороны тогда был утвержден окончательный облик ПАК ДА, приоритет при его разработке был отдан снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.

Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
ПАК ДА
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