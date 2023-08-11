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ТАСС

Корабли РФ и КНР отбили атаку воздушного "противника" в ходе патрулирования в Тихом океане

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Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время учений
Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

В отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пояснили, что на различных этапах патрулирования работали противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ и самолеты Народно-освободительной армии Китая

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) отразили налет авиации условного противника в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В рамках учения по противовоздушной обороне экипажи кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК отработали алгоритмы действий по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений. В роли атакующих совместный отряд также выступали самолеты морской авиации", - сказали в пресс-службе флота.

Там уточнили, что на различных этапах патрулирования в связке с экипажами боевых кораблей работали противолодочные самолеты Ил-38 морской авиации ТОФ и самолеты НОАК. На переходе морем также совершенствовалась организация поиска и слежения за субмаринами условного противника, а также совместные действия по спасению на море. "Палубные вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота Ка-27 выполнили посадки и взлеты на корабли ВМС Китая. В свою очередь, китайские вертолеты садились и взлетали с российских боевых кораблей", - рассказали в пресс-службе.

На флоте отметили, что совместный отряд кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК продолжает движение по ранее согласованному сторонами маршруту. Экипажи кораблей уже преодолели Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море. Сейчас российско-китайский отряд действует в акватории Тихого океана. Всего с начала патрулирования отряд прошел уже более 4 тыс. миль. 

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