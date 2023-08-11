Новый танк США AbramsX обретет способность противостоять дронам-камикадзе

Источник изображения: Фото: ТГ - канал "Танкодром"

В американском Стерлинг-Хайтс после некоторого перерыва был показан ходовой макет перспективного основного боевого танка следующего поколения AbramsX.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), судя по обнародованным фотографиям, гусеничная машина имеет некоторые отличия от первоначального варианта. У него почему-то удален располагавшийся с левой стороны панорамный прицел. Зато перед местом установки этого прибора размещен еще один датчик комплекса активной защиты, который, как предполагают эксперты, должен контролировать обстановку над крышей.

Сстарший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин рассказал, что в настоящее время во всех странах мира специалисты, занятые в военной сфере, внимательно отслеживают происходящие в районах проведения специальной военной операции события.

Источник изображения: Фото: ТГ - канал "Танкодром"

В частности, активное применение барражирующих боеприпасов и FPV-дронов, на которые подвешивают боевые части реактивных гранат.

"Пока от них защищаются установкой различных экранов, но можно предположить, что через некоторое время появятся системы, которые будут оказывать активное противодействие. К тому же, кроме упомянутых выше средств поражения, существуют и различные противотанковые ракетные комплексы, оптимизированные для ударов именно в крышу бронетехники. С этой угрозой также будут бороться", - отметил Лямин.

Источник изображения: Фото: ТГ - канал "Танкодром"

AbramsX является радикальной модернизацией танков семейства М1. Впервые показанный осенью прошлого года он имеет необитаемую башню, вооруженную новой 120-мм пушкой с автоматическим заряжанием.

Есть также дистанционно управляемая 30-мм пушечная установка, одной из задач которой как раз и является уничтожение подлетающих дронов. Экипаж из трех человек находится в передней части корпуса. Сообщается также, что газовую турбину заменит гибридная силовая установка.

Источник изображения: Фото: ТГ - канал "Танкодром"

Когда этот танк поступит на вооружение американской армии и поступит ли вообще, пока неизвестно. Военные США сейчас заняты работами над "традиционными" M1A2 SEP v4, которые, как ожидается, в 2025 году должны начать поступать в войска.

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