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РИА Новости

В Ростехе рассказали о спецпокрытии для российских танков

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"Ростех"
"Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Замглавы Ростеха: "Накидка" защищает танки России от спутниковой и авиаразведки

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Спецпокрытие "Накидка" защищает российские танки от спутниковой и авиационной разведки, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Это реальное противоядие от спутниковой и авиационной разведки. Его создало предприятие "Калашникова" - "НИИ стали". Маскирующий материал снижает заметность танков и другой боевой техники в широком диапазоне длин волн. Защищает от обнаружения радиолокационными и тепловизионными приборами, а его деформирующий окрас обеспечивает оптическую маскировку", - сказал Артяков.

Он уточнил, что "производители бронетехники уже получили первые образцы "Накидки". "Уверен, что танки и БМП в будущем обязательно будут штатно комплектоваться этим защитным материалом", - добавил первый замглавы "Ростеха".

Ранее Минобороны РФ, а также военкоры неоднократно распространяли видео с танками Т-90М "Прорыв", участвующими в боях в зоне спецоперации, со спецпокрытием "Накидка". Данное спецпокрытие надевается на бронетехнику как чехол.

Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.

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Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
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