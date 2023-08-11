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Известия.ru

Космонавты МКС протестировали манипулятор ERA

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA

Космонавты протестировали манипулятор ERA вместе с переносным рабочим местом. Процесс работы был показан в прямой трансляции «Роскосмоса» 9 августа.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, входящие в российский экипаж Международной космической станции (МКС), провели проверку работы манипулятора ERA в открытом космосе при транспортировке космонавта в переносном рабочем месте.

Роботизированным устройством управлял в это время космонавт Андрей Федяев, который находился на борту МКС. Для тестирования использовался многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука».

Полет Прокопьева и Петелина продлился 6 часов 23 минуты. В ходе проверки манипулятора они установили на модуль «Звезда» аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М). Космонавты также демонтировали с внешней поверхности МКС оборудование научных экспериментов, часть которого они забрали на борт станции.

Это был 70-й российский (60-й плановый) выход в рамках проекта МКС и пятый в 2023 году. Для Сергея Прокопьева он стал восьмым выходом в космической карьере, для Дмитрия Петелина — шестым.

Манипулятор ERA — дистанционно управляемый космический робот, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА) для сборочных работ и обслуживания российского сегмента МКС.

Космонавты вышли в открытый космос в 17:24 в скафандрах «Орлан-МКС», после чего Петелин помог Прокопьеву погрузиться внутрь модуля.


22 июня Прокопьев и Петелин также пробыли в открытом космосе более шести часов. Тогда они установили на модуль «Звезда» аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации. Космонавты также демонтировали с внешней поверхности МКС оборудование научных экспериментов.

Ранее, 12 мая, Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос, чтобы раскрыть дополнительный радиатор-теплообменник и интегрировать его в состав модуля «Наука», а также закрепить два фала на манипуляторе ERA и два поручня между модулями «Наука» и «Причал». В тот раз их нахождение в открытом космосе продлилось 5 часов 14 минут.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
МКС
Робот
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