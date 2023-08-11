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ТАСС

CNN: Украина передала США первый доклад об использовании кассетных боеприпасов

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Источник изображения: AP Photo/ Leo Correa

По информации телеканала, доклад содержит информацию о числе использованных кассетных снарядов и данные о пораженных целях

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Киев передал Пентагону первый доклад об использовании поставленных Соединенными Штатами кассетных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя украинских властей.

Доклад, как утверждает киевский чиновник, содержит информацию о числе использованных кассетных снарядов и данные о пораженных целях. Конкретные цифры, содержащиеся в документе, он называть не стал.

7 июля в интервью CNN президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что Киев уже получил от Вашингтона такие боеприпасы. При этом США потребовали от Украины предоставлять отчеты, чтобы удостовериться, что Киев минимизирует риски для гражданского населения при применении таких снарядов. Украина должна, в частности, отчитываться, что они не используются в городах и в местах с плотной застройкой за их пределами.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. При подрыве кассеты в воздухе они разбрасываются по площади в десятки квадратных метров. Часть из них не разрывается немедленно и остается лежать на земле, представляя угрозу для мирных жителей спустя долгое время после окончания конфликта. Конвенция по кассетным боеприпасам, принятая в 2008 году, запрещает их использование. К документу к настоящему времени присоединились 111 стран, еще 12 подписали его, но пока не ратифицировали. По информации международной правозащитной организации Human Rights Watch, доля неразорвавшихся элементов, как правило, значительно выше заявляемой, что ведет к жертвам среди мирного населения. 

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