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РИА Новости

"Ростех" увеличил выпуск бронетехники в четыре раза

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

"Ростех" увеличил выпуск бронетехники с начала СВО в четыре раза

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Производство бронетехники "Уралвагонзаводом" и "Высокоточными комплексами" с начала специальной военной операции на Украине выросло в четыре раза, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в преддверии международного военно-технического форума "Армия-2023".

"С начала СВО объемы производства бронетехники выросли в четыре раза. Зачастую отгрузки выполняются досрочно. Отмечу, что машины, которые мы отправляем на фронт, постоянно дорабатываются с учетом боевого опыта. Повышается их защищенность и так далее", — сказал Артяков.

УВЗ и "Высокоточные комплексы" выпускают широкую номенклатуру бронетехники, в том числе танки Т-72Б3, Т-80 и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, гаубицы "Мста-С" и другую технику.

Артяков также напомнил, что с начала спецоперации объемы производства боеприпасов для ствольной артиллерии и РСЗО выросли в 20 раз. Поставки происходят без сбоев и в требуемых количествах. Для решения этой задачи расширились производственные мощности, появились новые технологические линии, стало использоваться новое оборудование. По отдельным калибрам предприятия "Ростеха" запустили ранее законсервированные мощности.

Форум "Армия" пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны. РИА Новости — официальное информационное агентство выставки.

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Страны
Украина
Продукция
БМД-4
БМП-3
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Артяков Владимир
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