Польша получила первый вертолёт AW101

7 августа 2023 года на аэродром польского вертолетостроительного предприятия PZL-Świdnik (принадлежащего итальянской компании Leonardo) в Свиднике прибыл первый построенный для военно-морских сил Польши многоцелевой морской тяжелый вертолет Leonardo Helicopters AW101 Merlin, поставленный в рамках контракта 2019 года на приобретение Польшей четырех машин. Вертолет имеет серийный номер 50288 (польский бортовой номер "6204", временный британский военный номер ZR288) и был изготовлен на британском предприятии дивизиона Leonardo Helicopters компании Leonardo в Йовиле, откуда теперь своим ходом совершил перелет в Польшу с промежуточной посадкой в Роттердаме. После прохождения в Свиднике программы испытаний, вертолет осенью 2023 года войдет в состав 44-й базы морской авиации (44. Baza Lotnictwa Morskiego) ВМС Польши в Дарлово, где уже подготовлена соответствующая инфраструктура. Остальные три вертолета должны быть поставлены до конца года.

Первый поставленный Польше многоцелевой морской вертолёт Leonardo Helicopters AW101 Merlin (серийный номер 50288, польский бортовой номер "6204", временный британский военный номер ZR288). Свидник (Польша), 07.08.2023 (с) министерство национальной обороны Польши

Напомним, что 26 апреля 2019 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал на предприятии PZL-Świdnik в Свиднике контракт на поставку для авиации ВМС Польши четырех тяжелых вертолетов Leonardo Helicopters AW101 Merlin для использования в качестве противолодочных и поисково-спасательных. Принадлежащий компании Leonardo завод PZL-Świdnik выступает формальным поставщиком вертолетов, которые фактически изготавливаются компанией Leonardo на британской производственной линии Leonardo Helicopters в Йовиле (бывший завод Westland). Завод PZL-Świdnik изготавливал для данных вертолетов часть конструкций планера.

Первый построенный по этому контракту вертолет с серийным номером 50285 (польский бортовой номер "6201", временный британский военный номер ZR285) совершил первый полет в Йовиле 19 июля 2021 года, и до сих пор используется там в программе отработок и испытаний. Второй вертолет (серийный номер 50286, польский бортовой номер "6202", временный британский военный номер ZR286), совершил первыйполет 6 ноября 2021 года, а третий (серийный номер 50287, польский бортовой номер "6203", временный британский военный номер ZR287) - 22 апреля 2022 года. Прибывший теперь в Польшу вертолет с серийным номером 50288 (польский бортовой номер "6204", временный британский военный номер ZR288) является фактически четвертым и последним построенным по данному контракту, и совершил первый полет в Йовиле 22 ноября 2022 года.

Стоимость контракта составляет 1,65 млрд польских злотых (около 380 млн евро). Поставка всех четырех вертолетов должна быть быть произведена к концу 2022 года, но в итоге была задержана на год ввиду технических причин и пандемии коронавируса. Вертолеты изготавливаются в противолодочном варианте, но с дополнительными модулями, позволяющими использовать их в качестве поисково-спасательных и медицинских.

Также министерство национальной обороны Польши подписало непосредственно с Leonardo пакет оффсетных соглашений стоимостью 395,9 млн злотых по этому контракту. Основным из оффсетных соглашений стало создание совместного с Leonardo лицензированного центра по обслуживанию и ремонту вертолетов AW101 на базе польского авиаремонтного завода Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (WZL-1) в Лодзи. Также Lеonardo обязалась обеспечить техническую поддержку эксплуатации приобретаемых вертолетов в течении 10 лет через свое польское предприятие PZL-Świdnik, там же будет организовано и обучение польского личного состава.

ВМС Польши планировали приобретение восьми перспективных противолодочных и поисково-спасательных вертолетов берегового базирования для замены в морской авиации старых советских вертолетов Ми-14 - сейчас в строю находятся номинально восемь противолодочных вертолетов Ми-14ПЛМК и два поисково-спасательных Ми-14ПЛ/R, переоборудованных из Ми-14ПЛ. Однако в 2018 году министерство национальной обороны Польши по финансовым соображениям сократило число планируемых к приобретению морских вертолетов до четырех, отложив закупку еще четырех на неопределенное будущее. Вертолет AW101 был формально выбран для закупки по итогам международного тендера, где, ввиду постоянного изменения требований польской стороны, оказался единственным финальным кандидатом.

Первый поставленный Польше многоцелевой морской вертолёт Leonardo Helicopters AW101 Merlin (серийный номер 50288, польский бортовой номер "6204", временный британский военный номер ZR288) во время промежуточной посадки в Роттердаме, 07.08.2023 (с) Gideon van Dijk / www.scramble.nl

Первый поставленный Польше многоцелевой морской вертолёт Leonardo Helicopters AW101 Merlin (серийный номер 50288, польский бортовой номер "6204", временный британский военный номер ZR288). Свидник (Польша), 07.08.2023 (с) министерство национальной обороны Польши