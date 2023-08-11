На Западе рассказали о проблемах в производстве истребителей F-35 и Rafale

Производители двух самых массовых западных истребителей – американского F-35 и французского Rafale – столкнулись с логистическими проблемами, пишет MWM. Это помешает удовлетворить как внутренний, так и внешний спрос.

Два самых массовых истребителя в западном мире — американский невидимка пятого поколения F-35 Lighting II и французский Rafale четвертого поколения — столкнулись с широким спектром проблем в цепочках поставок, которые мешают удовлетворить как внутренний, так и внешний спрос. Хотя по масштабам производства F-35 превосходит остальные западные классы истребителей вместе взятые, ожидается, что в этом году новых самолетов будет примерно на 50 меньше целевого показателя в 156 штук — и это при том, что ранее план уже был значительно снижен. В результате ВВС США, изначально рассчитывавшие на 110 F-35A в год, не приблизятся в этом году даже к значительно сокращенной цели в 48 истребителей. Снижение производства F-35 продиктовано трудностями с обновлением программного обеспечения. При этом поставки второго истребителя пятого поколения с отлаженным массовым производством — китайского J-20 — наоборот выросли. Ожидается, что ВВС Китая получат от 80 до ста истребителей в этом году и порядка 120 — в 2024.

Даже без учета сокращения поставок в 2023 году объемы производства F-35 в долгосрочной перспективе не позволят модернизировать ВВС США и других покупателей — их около 20 — желаемыми темпами. В июле финансовый директор Lockheed Martin Джей Малав (Jay Malave) подчеркнул необходимость масштабных инвестиций по всей цепочке поставок, чтобы значительно нарастить производство сверх текущей цели в 156 самолетов в год. Ранее F-35 выиграл целый ряд тендеров на поставку истребителей, совместимых со стандартами НАТО, в борьбе с менее конкурентоспособными европейскими самолетами четвертого поколения. Новые иностранные заказы влили в программу F-35 немалые дополнительные средства, однако устранение факторов, сдерживающих производство, может занять годы. В США узкими местами стали серьезный кадровый голод, а также общий недостаток квалифицированных рабочих для производства истребителей пятого поколения и сложной высокотехнологичной продукции вообще. Это уже сказалось на национальной промышленности как таковой, ускорив дальнейший перенос передовых отраслей производства в другие регионы, в том числе в Восточную Азию.

Из западных истребителей по объему заказов за последние годы с F-35 может сравниться разве что французский Rafale. Но и его производство столкнулось с логистическими трудностями — причем они лишь усугубляются, и обработка заказов осложняется. Производитель Dassault Aviation предупредил в середине июля, что "ситуация отрицательным образом сказывается на разработке и производстве наших самолетов, а нам при этом приходится наращивать темпы, чтобы выполнить свои обязательства". У компании уже имеется портфель заказов на 160 истребителей Rafale, подавляющее большинство из которых предназначено на экспорт (причем половина — в Объединенные Арабские Эмираты по контракту на 19 миллиардов долларов, заключенному в декабре 2021 года). В первые годы программы Rafale был крайне непопулярен в своем классе и последовательно проиграл российскому Су-30 и американским F-15 и F-16 тендеры в Алжире, Марокко, Южной Корее и Сингапуре. Его положение лишь ухудшилось с выходом на экспортные рынки в середине 2010-х годов F-35, практически не оставившего шансов европейским самолетам: даже при сопоставимой цене технологически американский истребитель находится совершенно в другой лиге.

Однако с середины 2010-х Rafale все же удалось собрать внушительный портфель заказов, нацелившись главным образом на государства, которые по одним политическим причинам стремились приобрести западное вооружение, но по другим не получили доступа к F-35, — под это описание подходит подавляющее большинство клиентов. Так, Объединенным Арабским Эмиратам запретили продавать F-35 после того, как те ослушались США и отказались прекратить сотрудничество с китайской телекоммуникационной фирмой Huawei, а Индии, Египту и Катару их даже не предлагали. Еще один примечательный факт заключается в том, что продажи этого истребителя постоянно сопровождались коррупционными скандалами. И все же у Rafale есть ряд преимуществ над F-35: меньше проблем с производительностью и надежностью, гораздо более низкие эксплуатационные расходы и затраты в течение всего срока службы, и, пожалуй, главное, — значительная автономия в использовании (тогда как США строжайше контролируют, где, как и для каких целей могут эксплуатироваться их истребители даже четвертого поколения). Однако по боевому потенциалу французские самолеты значительно уступают — в обозримом будущем (если вообще) европейские государства едва ли произведут истребитель, технически сопоставимый с F-35 и J-20.

Проблемы с цепочками поставок как F-35, так и Rafale, возникли на фоне более обширных промышленных трудностей, которые подрывают высокотехнологичное производство во многих секторах на Западе и которые лишь усугубились после пандемии коронавируса. В период высокой геополитической напряженности, когда противники Запада — в частности Китай, Россия и Северная Корея — стремительно совершенствуют собственное производство передового оружия (в том числе истребителей) и наращивают его объемы, это чревато еще более серьезными последствиями.