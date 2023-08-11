Ожидаемый "коллапс" российской экономики, на который так рассчитывал Запад, не произошел. Более того, внешняя торговля Москвы сейчас находится на рекордном уровне, сообщил Kauppalehti экономист-международник Кари Лиухто. Приведенные им данные это подтверждают.

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Даже по прошествии полутора лет конфликт на Украине и последовавшие за ним экономические санкции Запада, похоже, не нанесли экономике России такой сильный удар, как ожидалось. Она страдает от санкций, но вовсе не близка к коллапсу — наоборот.

Внешняя торговля России сейчас находится на рекордном уровне. Экспорт товаров и услуг вырос в 2022 году до 628 миллиардов долларов. Предыдущий рекорд в 590 миллиардов долларов был достигнут десять лет назад. В целом оборот России во внешней торговле сейчас находится на том же уровне, что и до пандемии коронавируса.

Запад сократил свою торговлю с Россией, но российскую внешнюю торговлю ему разрушить не удалось, говорит Кари Лиухто (Kari Liuhto), профессор международного бизнеса Университета Турку.

В сентябре 2022 года Китай стал крупнейшим торговым партнером России, и, согласно новой статистике, в мае 2023 года доля Китая составила уже более 40% от общего объема внешней торговли России. Согласно статистике S&P Global, в 2023 году Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию.

В мае 2023 года доля стран ЕС во внешней торговле России по-прежнему составляла более 10%, несмотря на санкции.

Главная проблема, связанная с введением санкций — это посредники. Например, в 2023 году Финляндия неожиданно начала десятками продавать грузовики в Казахстан и Киргизию. Существует риск, что машины в итоге отправляют в Россию для использования в военных целях.

Ранее весной сообщалось, что Россия продолжает приобретать через третьи страны западную продукцию, на которую распространяется запрет на экспорт — например, электронику и телефонное оборудование. В статистике финской таможни зафиксировали внезапный всплеск экспорта в Армению, Грузию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан.

По оценке Лиухто, вскоре Индия и Турция станут для России более важными торговыми партнерами, чем ЕС. Импорт в Россию из Турции — а это страна НАТО — увеличился в четыре раза, а российский экспорт в Индию возрос в пять раз.

Невероятный подарок для казны президента России Владимира Путина.

По данным Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT), российская экономика страдает от проведения спецоперации, однако уже оправилась от спада, произошедшего весной 2022 года. В самых последних прогнозах в 2023 году даже ожидается рост ВВП на 0,5–1,5%. Эти показатели все еще лучше, чем прогнозы экономического роста в Финляндии.

Главный итог переговоров по вопросам конфликта на Украине, недавно состоявшихся в Саудовской Аравии, заключается в том, что Китай поддерживает проведение следующей встречи. В укреплении российской казны Китай играет наиболее важную роль.

Если бы Китай свернул импорт из России, шансы России на дальнейшее участие в конфликте могли бы значительно уменьшиться. Западные страны очень на это надеются, но надежды и реальность не совпадают.