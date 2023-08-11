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ТАСС

Космонавты протестировали манипулятор ERA вместе с переносным рабочим местом

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Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин
Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Анна Кикина/ ТАСС, МКС

Проверка совместной работы аппарата продлилась порядка 40 минут

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, который также является спецкором ТАСС, в рамках выхода в открытый космос установили переносное рабочее место на манипулятор ERA, а также испытали его - с помощью манипулятора проведен тестовый перенос космонавта Прокопьева вместе с рабочим местом, следует из трансляции Роскосмоса.

Проверка совместной работы ERA и переносного рабочего места продлилась порядка 40 минут. "Для меня вообще незаметно", - прокомментировал Прокопьев скорость движения манипулятора.

До подготовки переносного рабочего места космонавты смонтировали на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, которые освободились после переноса на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" радиатора-теплообменника и шлюзовой камеры. Сейчас Прокопьеву и Петелину предстоит переместиться назад на модуль "Поиск", отбросить от станции отработавшие материалы и вернуться на борт МКС.

Пятый в 2023 году выход в открытый космос по российской программе проводится с целью установки на манипулятор переносного рабочего места и проверки его работы. Работы за пределами станции проводят космонавты Сергей Прокопьев, облаченный в скафандр "Орлан-МКС" №5 с красными лампасами, и Дмитрий Петелин, работающий в скафандре "Орлан-МКС" № 4 с синими лампасами. Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 17:45 мск, ожидается, что внекорабельная деятельность продлится 6 часов 45 минут. 

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