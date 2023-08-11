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Военное обозрение

Катера Island украинского флота оснастят американскими пушками

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Источник изображения: topwar.ru

Передаваемые США патрульные катера типа Island являются наряду с представителями проекта «Гюрза-М» основой украинского флота. Всего в 2019-2021 годах в строй было введено 4 Island, получивших названия «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов». Первый из них был потоплен российским силами в ходе СВО. Ожидается поставка еще трех катеров.

В отличие от своих предшественников, снаряжавшихся только пулеметами, они должны получить американское пушечное вооружение. Соответствующее соглашение на сумму в $22,3 млн заключил Пентагон c компанией Safe Boats International LLC. По всей видимости, каждый борт будет оснащен двумя пушками, вероятно калибра 30 мм.

Катера проекта Island имеют водоизмещение 168 тонн, длину 34 м, ширину 6,4 м и осадку 7,3 2,2 м. Они оборудуются либо двумя дизельными двигателями Paxman Valenta, либо Caterpillar, что позволяет им развивать скорость до 29,5 узлов (54,6 км/ч). Их дальность действия составляет приблизительно 2900 морских миль (5400 км), а продолжительность пребывания в море 5 дней. Стандартный экипаж состоит из 16 человек: 2 офицеров и 14 матросов.

Данные катера оснащены радаром AN/SPS-73. Их вооружение включает 25-мм установку Mk 38 и два пулемета M2 .50 калибра.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Caterpillar
Проекты
58150 Гюрза
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