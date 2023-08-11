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Военное обозрение

ВСУ показали испытания боевого каяка «Полоз-М16»

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ показали новую систему вооружения, которая в настоящее время проходит испытания вблизи Киева. «Боевой каяк», как его позиционирует разработчик, получил обозначение «Полоз-М16».

Лодка обладает мотором и вооружением и рассчитана на двух членов экипажа. За ее строительство и испытания отвечает украинская верфь «Адамант». «Полоз-М16» оснащен 40-мм автоматическим гранатометом УАГ-40 украинской разработки для боеприпасов кал. 40х53 мм. Оружие вместе с треногой весит до 40 кг, что на 15 кг меньше, чем у американского Mk 19. Без нее масса УАГ-40 составляет 18 кг. Эффективная дальность действия гранатомета составляет максимум 2200 м. Работы по нему велись с 2011 года.

Силовая установка представлена электродвигателем, хотя каяк может передвигаться и с помощью весел, например, когда требуется скрытность действий. Грузоподъемность «Полоз-М16» составляет 480 кг.

В первую очередь боевой каяк предназначен для сил специальных операций. Лодку можно использовать не только в качестве ударного средства, но и перевозить с ее помощью матчасть. Также имеется возможность дистанционного управления, что может быть использовано ВСУ для организации диверсий на водной поверхности.

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США
Украина
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