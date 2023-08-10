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ТАСС

Федеральный проект сверхтяжелой ракеты-носителя в ближайшее время направят на согласование

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Ракета «Енисей»
Ракета «Енисей» (возможный облик).
Источник изображения: Роскосмос

Она получила название "Енисей"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Документы по реализации федерального проекта сверхтяжелой ракеты-носителя планируется в ближайшее время представить на согласование. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Темпы работы в значительной степени зависят от выделенных на это направление ресурсов. Тема была одобрена президентом России, и в ближайшее время мы планируем представить на согласование документы по реализации федерального проекта в целом", - сказал он в интервью "Российской газете".

Разрабатываемая в РФ сверхтяжелая ракета-носитель получила название "Енисей". Согласно федеральной целевой программе, ее первый запуск должен быть выполнен в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103-х тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

В апреле глава Роскосмоса Юрий Борисов подчеркнул, что ракета "Енисей" должна быть многоразовой. По его словам, в ней могут быть задействованы технологии, которые будут отрабатываться при создании ракеты-носителя "Амур-СПГ".

В октябре 2020 года Блошенко сообщал ТАСС, что модернизированная первая многоразовая ступень перспективной российской метановой ракеты "Амур" может быть использована при создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса. 

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Россия
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Роскосмос
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Борисов Юрий
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2020-й год
Луна
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