Дело пиротехники: кто ответит за взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

ЧП случилось на складе производителя фейерверков, признанного банкротом и срывавшего поставки для Минобороны

Компания, арендовавшая склад на заводе, где 9 августа произошел взрыв, не в первый раз оказывается в поле зрения правоохранительных органов. В марте 2023 года «Пиро-Росс» признали банкротом, а суды рассматривают сразу три иска Минобороны к компании из-за неисполнения обязательств по договорам поставки. В 2019-м фейерверки «Пиро-Росс» взорвались во время салюта в Минске — тогда один человек погиб, не менее десяти получили ранения. В результате ЧП в Сергиевом Посаде погибшей числится одна женщина, еще три человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Всего пострадало 56 человек, повреждения получили 38 домов, две школы, спорткомплекс и магазин, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Власти уже начали устранять последствия взрыва.

Разбор завалов

Вечером 9 августа стало известно, что одна из пострадавших после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде скончалась в больнице — эту информацию подтвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам источника «Известий», у погибшей женщины 1978 года рождения диагностировали ожоги 100% тела, открытую черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. Причиной смерти стала остановка сердца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Еще три человека в настоящий момент находятся в реанимации. Одного из пострадавших, который находится в тяжелом состоянии, планируется эвакуировать из Сергиево-Посадской районной больницы в Институт нейрохирургии имени Бурденко или Первую градскую больницу в Москве, также рассказал наш источник.

Всего в результате ЧП пострадало 56 человек (30 из них помощь оказывается в стационаре, 26 обращались в травмпункт, госпитализация им не понадобилась), но под завалами еще могут находиться люди, сообщил Андрей Воробьев. Разбор завалов может занять около 12 часов, отметил он.

Источники «Известий» утверждают, что причиной произошедшего стал так называемый человеческий фактор. Взрыв случился в одном из ангаров. Находившиеся на рабочих местах в соседних строениях рассказали «Известиям», что сначала услышали громкий взрыв — и почти в тот же момент в помещениях выбило стекла.

— Меня чудом не задело, — вспоминает один из работников компании — арендатора помещений. — Прогремел взрыв, мы упали на пол и пролежали минут пять. После прибежал охранник и сказал, чтобы все уходили.

Один из пострадавших рассказал «Известиям», что он находился в 50 м от эпицентра, но не знает, что именно взорвалось. Ему повезло: он находился в углу помещения и получил лишь легкую контузию, госпитализация ему не потребовалась. Другой пострадавший рассказал, что получил ранение головы и находится в больнице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Чтобы кто-то погиб, я не видел, но на одного из рабочих упала стальная панель, — рассказал «Известиям» грузчик Сергей. — Он пару царапин получил, обошлось. А само здание сильно зацепило: если бы мы все находились в правом крыле, то могли бы погибнуть.

Инженер-технолог Юрий в момент ЧП находился в складском помещении, соседнем с ангаром, в котором произошел взрыв.

— Я услышал небольшой хлопок, подумал, что это гром. А потом нахлобучило, я встал, смотрю, компьютер поехал, стекла повылетали, и пошел сразу искать по цеху народ, — рассказал он «Известиям». — Встретили пострадавшего с небольшими ранениями, отвели его к скорой помощи. Пошел к месту взрыва — а там здоровая воронка.

На территории комплекса дежурят сотрудники полиции, рядом с местом взрыва виден еще один ангар — его правая часть почти полностью обвалилась. Сильно пострадали строения, находящиеся вокруг эпицентра взрыва, например здание филиала Университета им. С.Ю. Витте. В соседнем многоквартирном доме — напротив университета — выбиты окна.

Всего в результате ЧП пострадали 38 многоквартирных домов, четыре автомобиля. Также разрушения получили две школы, спорткомплекс и магазин, сообщил Андрей Воробьев.

В зданиях выбило окна, снесло мебель и внутренние перегородки.

«В связи с выходом из строя котельной СТЭК завода ЗОМЗ с 10:45 мск прекращена подача ГВС потребителям», — говорится в Telegram-канале городской администрации Сергиева Посада. Сроки возобновления подачи воды пока на называются.

— У меня квартира находится недалеко, там из-за взрыва выбило стекла, — рассказала «Известиям» одна из местных жительниц, подошедшая посмотреть на то, что произошло на заводе.

Также пострадали дома из частного сектора, которые расположены рядом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

— Я пришла с ночной смены, только уснула — и прогремел взрыв, — рассказала «Известиям» пенсионерка Зинаида. — Спустя время, когда отпустила глухота, я поняла, что кричу. У меня пять комнат в доме, почти во всех выбиты окна.

Управляющие компании уже начали восстанавливать поврежденные окна в жилых домах, заявил заместитель главы администрации Сергиево-Посадского городского округа по вопросам строительства Андрей Горбунов. Он подчеркнул: всё, что разрушено во время взрыва на заводе, будет восстановлено за счет властей.

Фейерверочные показы

Взрыв произошел в металлическом ангаре размером 40 на 40 м компании «Пиро-Росс», которая арендовала помещения завода — как склада, так и цехов, заявил Андрей Воробьев. Эта организация занималась, в частности, производством пиротехнических изделий, проведением показов фейерверков и перевозкой опасных грузов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Губернатор подчеркнул, что сам завод давно не имеет отношения к производству оптики, как об этом изначально сообщили некоторые СМИ. «На нем давно производят пиротехнику», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Компания «Пиро-Росс» была зарегистрирована в 1994 году. По данным базы СПАРК, с 2009 по 2023 год она заключила 435 контрактов на общую сумму более чем 385 млн рублей, в том числе 110 госконтрактов.

При этом свои обязательства в последние годы предприятие исполняло с задержками. В феврале этого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с «Пиро-Росс» неустойку по иску Минобороны в размере 23,2 млн рублей за задержки поставок. Кроме того, суды рассматривают три иска от Минобороны по исполнению обязательств по договорам поставки — на 8 млн, 3 млн и 4 млн рублей. В марте 2023 года компания была признана банкротом, ФНС заблокировал ее счета, на предприятие назначен конкурсный управляющий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Помимо этого, еще в 2019 году вокруг «Пиро-Росс» случился скандал. Приобретенные у компании фейерверки взорвались во время салюта в Минске к Дню независимости Белоруссии. Тогда один человек погиб, не менее десяти получили ранения.

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). В том случае, если ЧП не повлечет за собой смерть человека, наказание по этой статье составляет до трех лет лишения свободы.

Версия с атакой беспилотного летательного аппарата на завод не подтвердилась, заявил представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

На месте работает городской прокурор Александр Дроняев. По информации источника «Известий», гендиректор «Пиро Росс» Сергей Чанкаев днем 9 августа был доставлен на допрос, но следственного статуса у него пока нет, обвинения не предъявлены.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Как объяснил «Известиям» адвокат Александр Бурчук, при расследовании подобных дел, если нет очевидных сведений, указывающих на внешнее воздействие — например, диверсию или теракт, — следствие рассматривает произошедшее именно как нарушение правил промышленной безопасности. В этом случае эксперты осматривают место происшествия, изучают документацию. По его словам, в первую очередь проверят наличие лицензии на опасный производственный объект. Если ее не было, то это очевидное нарушение норм промышленной безопасности.

Александр Бурчук пояснил, что если в деле появятся погибшие, это не приведет к переквалификации дела, так как 217-я статья УК уже предусматривает вероятность смерти человека.

— На практике уголовное дело возбуждается по наименьшей квалификации, чтобы потом была возможность дополнительно его квалифицировать, — подчеркнул адвокат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Бурчук пояснил, что эксперты дадут свое заключение по итогам взрыво-технической экспертизы, когда будет установлена причина взрыва.

Наталия Быкадорова

Роман Солдатов

Станислав Кучушев