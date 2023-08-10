Военный летчик поведал о российской авиабомбе, имеющей «страшную разрушительную силу»

В ходе идущей российской СВО на украинской территории ВКС РФ применяют самые разнообразные авиационные средства поражения (АСП) и спецбоеприпасы. Об одном из них, находящемся в арсенале истребителей–бомбардировщиков Су-34, решил поведать военный летчик в отставке Илья Туманов, который у себя в Telegram-канале Fighterbomber рассказал о бомбе, имеющей «страшную разрушительную силу».
На этот раз речь идет о АгитАБ-500-300 или «бомбе замполитов», допуск к применению которой имеют далеко не все.
– уточнил он.
Эксперт, в свойственной ему шутливой манере, объяснил, что АгитАБ-500-300 представляет собой «железную бочку с оперением» – контейнер, в котором «бережно замотаны в тряпочку» (укладываются в бандероли для предотвращения их повреждения) свежие выпуски газеты «Правда», журналы «Огонек» и листовки с предложением военнослужащим противника сдаваться и сведениями, как это сделать.
– добавил он.
Эксперт вспомнил, что как-то слышал об одном курьезном, но интересном случае применения подобного спецбоеприпаса. Это было во время войны в Афганистане, где сброшенная с бомбардировщика АгитАБ по каким-то причинам не сработала штатно и не раскрылась на заданной высоте, случайно убив при падении какого-то влиятельного моджахеда, попав прямо в него, таким образом, «проагитировав» его лично.
А на фото ФАБ-500М62. Мне кажется, именно они являются эталоном нормальной, человеческой агитационной бомбы
– подытожил эксперт.