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Военный летчик поведал о российской авиабомбе, имеющей «страшную разрушительную силу»

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ФАБ-500М62
ФАБ-500М62.
Источник изображения: t.me/fighter_bomber

В ходе идущей российской СВО на украинской территории ВКС РФ применяют самые разнообразные авиационные средства поражения (АСП) и спецбоеприпасы. Об одном из них, находящемся в арсенале истребителей–бомбардировщиков Су-34, решил поведать военный летчик в отставке Илья Туманов, который у себя в Telegram-канале Fighterbomber рассказал о бомбе, имеющей «страшную разрушительную силу».

На этот раз речь идет о АгитАБ-500-300 или «бомбе замполитов», допуск к применению которой имеют далеко не все.


АгитАБ расшифровывается как агитационная авиабомба. Калибр, как вы поняли, под полтонны, по факту триста кг. Нужна она, как нетрудно догадаться из её названия, для ведения беспощадной информационной борьбы с врагами

– уточнил он.


Эксперт, в свойственной ему шутливой манере, объяснил, что АгитАБ-500-300 представляет собой «железную бочку с оперением» – контейнер, в котором «бережно замотаны в тряпочку» (укладываются в бандероли для предотвращения их повреждения) свежие выпуски газеты «Правда», журналы «Огонек» и листовки с предложением военнослужащим противника сдаваться и сведениями, как это сделать.


Специальный пирозаряд раскрывает корпус, после чего макулатуру воздушные потоки разносят на заданную площадь залистования. Площадь залистования считается по специальным формулам, которые, наверное, уже никто и не знает. Ибо когда тренируются метать эту бомбу на полигоне, то мусорить сотнями кг бумаги никто не хочет, поэтому набалтывают взрыватель так, чтоб АгитАБ раскрылся и начал изо всех сил агитировать, вывалив свое содержимое уже после удара о землю... (площадь разлета литературы 3-10 га – Прим. ред.)

– добавил он.


Эксперт вспомнил, что как-то слышал об одном курьезном, но интересном случае применения подобного спецбоеприпаса. Это было во время войны в Афганистане, где сброшенная с бомбардировщика АгитАБ по каким-то причинам не сработала штатно и не раскрылась на заданной высоте, случайно убив при падении какого-то влиятельного моджахеда, попав прямо в него, таким образом, «проагитировав» его лично.

А на фото ФАБ-500М62. Мне кажется, именно они являются эталоном нормальной, человеческой агитационной бомбы

– подытожил эксперт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Су-34
ФАБ-500
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