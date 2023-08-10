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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польские САУ, переданные боевикам ВСУ чинят сами поляки

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Польские САУ, переданные боевикам ВСУ чинят сами поляки
Польские САУ, переданные боевикам ВСУ чинят сами поляки.
Источник изображения: belvpo.com

Польша передала ВСУ 72 из 80 своих САУ Krab. Между тем, только в текущем году, судя по сводкам министерства обороны, польские САУ Krab были поражены более чем 76 раз российскими силами. Понятно, что под удар могли попасть как макеты САУ, так уже и наспех восстановленные самоходки.

Косвенно высокую степень поражения самоходок подтвердил глава польского ВПК (Польская группа вооружений) Себастьян Хвалек. Он выразил обеспокоенность недостаточной логистической поддержкой для САУ Krab. В связи с этим полякам пришлось в мае экстренно создавать компанию Service Orel, ремонтные бригады которой занимаются ремонтом САУ Krab в непосредственной близости к ЛБС, а также на украинских заводах. В то же время САУ, которые получили наибольшие повреждения и требуют комплексного восстановления, направляются на ремонт в Польшу.

Отмечается, что механики компании Service Orel прошли обучение по правилам техники безопасности в польских спецслужбах и имеют опыт работы в боевых условиях. Ранее они уже сопровождали польских военнослужащих в зарубежных командировках, обеспечивая техническую поддержку в полевых условиях. Как отметил Хвалек, в Польской группе вооружений трудоустроено более 130 таких сотрудников.

Наряду с этим на польском заводе «Хута Сталева Воля» прошли обучение около 100 украинцев. По словам Хвалека, их подготовка включала обучение выполнению базовых операций по обслуживанию и ремонту польских САУ. Хвалек также отметил, что польский завод «Хута Сталева Воля» предоставляет консультативную поддержку боевикам ВСУ в режиме реального времени, используя защищенные каналы связи.

Интересным аспектом также является отсутствие информации от Себастьяна Хвалека о процессе подготовки украинских боевиков в качестве экипажей САУ, что может говорить о возможном утаивании таких данных или их отсутствии. Таким образом, можно предположить, что на территории Украины, помимо польских механиков, внутри САУ Krab находятся и штатные польские экипажи.

Сергей Острына

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Страны
Польша
Украина
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