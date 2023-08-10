Войти
Военное обозрение

Израильская компания разместила аэростат и дрон на шасси багги

110
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Израильская компания RT LTA Systems Ltd, разработчик и производитель аэростатов семейства SkyStar для использования в разведке и связи, продемонстрировала свою новую систему Sky-High, предназначенную для выполнения тактических задач.

На шасси двухместного квадроцикла размещены аэростат RT SkyStar 120 и миниатюрный беспилотник. Данная система предназначена для решения широкого спектра тактических задач, включая сбор разведданных как на открытой местности, так и в городских районах, а также для обеспечения противовоздушной защиты, в том числе стратегических объектов.

На аэростате установлена камера дневного/ночного видения, которая интегрирована с квадрокоптером CopterPIX ERE-95. Их связка позволяет сканировать местность для обнаружения, идентификации и реагирования на угрозы в радиусе 5 км. Модульная и мобильная система может быть развернута за 20 минут и требует экипаж всего из двух человек.

Приданная аэростату и дрону полезная нагрузка управляется с помощью одного портативного блока управления по беспроводной связи. Использование шасси багги позволяет системе работать в широком диапазоне типов местности, в том числе в труднопроходимых локациях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.07.2020
Израильский дрон для Германии совершил первый полёт
23.07.2020
Схватка на берегах Нила — часть II
17.07.2020
Чему научила история противостояния Израиля и «Хезболлы»
22.09.2016
Израильская ракета "Барак-8" поразила цель в Индии
19.09.2016
Польские противоракетные метания
07.09.2016
Скальпель на двадцать верст — часть I
31.08.2016
"Калашников" на новый лад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 00:41
  • 54086
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.08 20:58
  • 2
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 09.08 12:50
  • 15
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 09.08 10:53
  • 2
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP
  • 09.08 09:08
  • 0
Польские САУ, переданные боевикам ВСУ чинят сами поляки
  • 08.08 13:07
  • 3
Украина получила новые крылатые ракеты SCALP: что это за оружие?
  • 07.08 20:55
  • 5
Для Су-57 создали новые ракеты малой дальности, опережающие разработки США
  • 07.08 12:41
  • 1
Американский корабль Cygnus с 3,7 тонны грузов состыковался с МКС
  • 07.08 12:25
  • 1
Полетом американской «Валькирии» поуправлял ИИ
  • 07.08 12:08
  • 2605
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 12:05
  • 1
Атаку беспилотников в Новороссийске отразили экипажи двух кораблей
  • 07.08 11:55
  • 2
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 07.08 10:51
  • 1
Антонов опроверг утверждения СМИ о попытках РФ затягивать СВО до выборов в США
  • 07.08 10:45
  • 1
Командующий группировкой "Центр" показал Шойгу захваченную шведскую БМП
  • 07.08 09:16
  • 1
Украина получила зенитные ракетные комплексы на основе ракет ASRAAM