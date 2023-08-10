Израильская компания разместила аэростат и дрон на шасси багги

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Израильская компания RT LTA Systems Ltd, разработчик и производитель аэростатов семейства SkyStar для использования в разведке и связи, продемонстрировала свою новую систему Sky-High, предназначенную для выполнения тактических задач.

На шасси двухместного квадроцикла размещены аэростат RT SkyStar 120 и миниатюрный беспилотник. Данная система предназначена для решения широкого спектра тактических задач, включая сбор разведданных как на открытой местности, так и в городских районах, а также для обеспечения противовоздушной защиты, в том числе стратегических объектов.

На аэростате установлена камера дневного/ночного видения, которая интегрирована с квадрокоптером CopterPIX ERE-95. Их связка позволяет сканировать местность для обнаружения, идентификации и реагирования на угрозы в радиусе 5 км. Модульная и мобильная система может быть развернута за 20 минут и требует экипаж всего из двух человек.

Приданная аэростату и дрону полезная нагрузка управляется с помощью одного портативного блока управления по беспроводной связи. Использование шасси багги позволяет системе работать в широком диапазоне типов местности, в том числе в труднопроходимых локациях.